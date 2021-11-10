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Отчет: дроны наносят удары по поддерживаемым Ираном ополченцам на востоке Сирии

10 ноября, 2021
Toma Kulikov

Неопознанный беспилотник нанес удары по поддерживаемым Ираном ополченцам вблизи сирийско-иракской границы рано утром в среду, по данным наблюдателя за войной оппозиции.

Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что удар был нанесен по тайникам с оружием, принадлежащим проиранским ополченцам, в районе Аль-Букамаль на востоке Сирии, районе, который, как сообщается, в прошлом был целью Израиля.

Однако, по данным обсерватории, не сразу стало ясно, была ли атака осуществлена ​​действующей в этом районе коалицией под руководством США или Израилем.

По данным обсерватории, удар, нанесенный по складам с оружием, вызвал огромные взрывы, которые раздавались повсюду.

Ранее на этой неделе Сирия обвинила Израиль в нанесении серии авиаударов по целям в районе Хомса и Тартуса в ходе редкого нападения рано вечером в понедельник. Сирийское государственное СМИ SANA сообщило, что в результате ударов были ранены два сирийских солдата, что также привело к «материальным потерям».

Сирийские СМИ сообщили, что целями ударов в понедельник были оружейные склады в аэропорту Шайрат недалеко от Хомса и за пределами прибрежного города Тартус. Спутниковые снимки, опубликованные во вторник, показали значительные повреждения склада к югу от Тартуса, что указывает на то, что это была основная цель.

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Во вторник вечером высокопоставленный российский военный чиновник заявил, что удары в понедельник нанесли шесть израильских истребителей F-15, летевших недалеко от северного Ливана.

Израиль отказался комментировать удары в понедельник в соответствии со своей политикой неопределенности в отношении своей деятельности в Сирии. Несмотря на комментарии российского чиновника — Вадима Колета, известного московского представителя его союзника Сирии, — Израиль в целом считает, что Россия молчаливо одобряет его усилия против Ирана в стране, если в процессе этого не пострадают ни российские силы.

По словам Колетт, шесть истребителей F-15 выпустили восемь ракет по целям в районе Хомса и Тартуса. Он утверждал, что сирийская армия сбила шесть из них средствами ПВО российского производства. Представители израильских военных, а также аналитики по гражданской обороне в основном рассматривают эти утверждения о высоком уровне перехвата сирийскими и российскими официальными лицами как пустое хвастовство.

Ливанское агентство новостей Al Jadeed сообщило, что обломки сирийских зенитных ракет, выпущенных по израильским самолетам, упали на ливанскую деревню Сахель Альма, в результате чего женщина была ранена, а ряду домов было повреждено.

Атака в понедельник была третьей, приписываемой Израилю менее чем за две недели, и, по крайней мере, шестой за последний месяц, что свидетельствует о явном увеличении количества ударов, предположительно нанесенных израильскими военными.

Израильские официальные лица выражают растущую озабоченность по поводу распространения в Сирии зенитно-ракетных систем иранского производства, а также улучшения возможностей сирийской армии противовоздушной обороны, что затрудняет действия ЦАХАЛа над Сирией.

Израиль нанес сотни воздушных ударов по Сирии в ходе гражданской войны в стране, нацелившись на предполагаемые поставки оружия, предназначенные для поддерживаемой Ираном ливанской группировки «Хезболла», которая сражается вместе с сирийскими правительственными силами.

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