Отчет: китайский рабочий покончил жизнь самоубийством, прыгнув в духовку

В шокирующем видеоролике запечатлен момент, когда отчаявшийся рабочий сталелитейного завода в Китае покончил жизнь самоубийством, прыгнув в доменную печь, потеряв на фондовом рынке чуть более 9000 долларов.

Ван Лун, 34 года, сотрудник Baogang Group в Баотоу, Внутренняя Монглия, снимает защитный шлем и перчатки и кладет их на землю, пожимая плечами, прежде чем броситься в расплавленную сталь. Сообщение South China Morning Post.

Рабочий, который видел записи наблюдения, сказал Xiaoxiang Morning Post: «Он немедленно исчез».

Компания сообщила, что Ван исчез 24 марта, когда работал на объекте всю ночь, что побудило коллег к поискам.

«Мы глубоко сожалеем о его смерти. «Мы активно успокаиваем чувства его семьи и осуществляем психологическое консультирование для наших сотрудников», – говорится в заявлении компании, сообщает South China Morning Post.

Полиция сочла смерть Ванга самоубийством.

Его коллеги сказали, что он давно торгует акциями и фьючерсами.

Полиция заявила, что, по их мнению, он покончил жизнь самоубийством, потому что у него был высокий уровень ссуды после того, как он потерял более 60 000 юаней – около 9 130 долларов – на фондовом рынке.

Пользователи китайской социальной сети Weibo оплакивают смерть Вана.

«Как лук-шалот [a term for individual stock investors in China] Кто-то сказал, как и он, я ему сочувствую.

Другой написал: «Жизнь драгоценна. Как жаль, что он потерял жизнь в таком молодом возрасте!»

Новостная платформа сообщила, что в апреле 2020 года 47-летний мужчина из Китая покончил жизнь самоубийством по тем же причинам, прыгнув с высокого здания в больнице в городе Путянь.

Официальные лица заявили, что на бирже он потерял более 1 миллиона юаней (152 000 долларов).