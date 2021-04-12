Отчет: Нетаньяху теряет надежду на то, что Смотрич присоединится к коалиции, поддерживаемой Аббасом

Неназванные высокопоставленные должностные лица «Ликуда» заявили в понедельник, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался от возможности убедить крайне правую религиозную сионистскую партию присоединиться к коалиции, любым способом поддерживаемой партией «Исламистский список».

Согласно отчету, Нетаньяху теперь убежден, что глава партии Бецалель Смотрич не намерен менять свое мнение и соглашаться присоединиться к правительству, которое имеет даже внешнюю поддержку Раама, и премьер-министр вместо этого обратит свое внимание на убеждение. Гидеон Саар присоединяется к своему правительству с новой надеждой.

Ключевым компонентом предвыборной кампании Саара было формирование правительства правого толка, но не под руководством Нетаньяху. После выборов Саар неоднократно заявлял, что не присоединится к Нетаньяху.

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Религиозный сионизм категорически исключил любое партнерство со Списком, которое, вероятно, лишит Нетаньяху шансов на формирование коалиции. Но в опубликованном в воскресенье отчете говорится, что Смотрич заказал опрос, чтобы определить, поддержат ли его сторонники правое правительство, зависящее от внешней поддержки со стороны партии.

Список лидера партии Мансура Аббаса в штаб-квартире партии в Тамре в ночь выборов 23 марта 2021 г. (Flash90)

Согласно результатам опроса, чуть более 50 процентов сторонников религиозного сионизма заявили, что предпочли бы такой союз пятым выборам подряд, сообщает новостной сайт Walla.

Как сообщается, этот вопрос был сформулирован во время внутреннего опроса как часть серии вопросов о выборах и переговорах по коалиции. Религиозный сионизм опроверг это сообщение, источники которого он не цитировал.

Многие официальные лица Тагамму в последние недели исключили возможность сотрудничества с религиозным сионизмом, родиной правых экстремистов.

Кан также сообщил, что Нетаньяху сообщает своим помощникам, что лидер правых Нафтали Беннетт сознательно препятствует переговорам, чтобы избежать союза с Ликудом.

В пятницу 12-й канал сообщил, что Беннетт до сих пор согласился стать премьер-министром вместе с Нетаньяху в правительстве, поддерживаемом Раемом, но только если Смотрич будет в его составе. Однако сеть сообщила, что источники “Ликуда” отрицают утверждение Яме о том, что Нетаньяху сделал Беннетту такое предложение.

Лидер правых Нафтали Беннет прибывает на переговоры по коалиции с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме, 8 апреля 2021 г. (Йонатан Синдел / Flash90)

В нем также утверждалось, что, несмотря на всю интригу, Нетаньяху считает, что Беннетт имеет дело только с ним, и уже решил присоединиться к лидеру оппозиции Яиру Лапиду.

Между тем, Кан сказал в понедельник, что политический советник министра финансов Исраэля Каца предложил во внутренней группе WhatsApp, чтобы Нетаньяху передал мандат на формирование правительства Каца, потому что это было «наиболее правильным и наиболее реалистичным». [path] За полное правое правительство ».

Кроме того, Амнон Бен-Ами предложил, чтобы члены Кнессета избрали Нетаньяху в ближайшие недели, с расширенными полномочиями, предоставляющими ему полную власть над иностранными делами, говорится в сообщении.

Кац сказал в ответ на сообщение, что он ничего не знал об этом предложении, но что, если оно было правильным, он предпримет шаги против своего советника, возможно, выведя его из бизнеса.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху (справа) слушает тогдашнего министра иностранных дел, нынешнего министра финансов Исраэля Каца во время еженедельного заседания кабинета министров в его офисе в Иерусалиме, 27 октября 2019 г. (Гали Тиббон ​​/ Фото из пула через AP)

Новостной сайт Walla сообщил в субботу, что Нетаньяху опасается, что высокопоставленные законодатели Ликуда восстанут и попытаются сформировать правительство во главе с кем-то другим, если он сам не добьется успеха.

Новая надежда не исключила правый Ликуд как партию, а только Нетаньяху, что привело к сценариям, в которых Нетаньяху отказывается от власти и становится либо президентом, либо альтернативным премьер-министром, что позволяет партии Саара присоединиться и сформировать правое крыло. большинство. Возглавляет другой член Ликуда.

Президент Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать правительство на прошлой неделе после того, как премьер-министр получил больше рекомендаций, чем любой другой депутат от партий, получивших представительство в Кнессете на выборах 23 марта.

Нетаньяху с 52 рекомендациями не получил большинства своих сторонников в 120-местном Кнессете, однако ни у него, ни у блока партий, выступающих против продолжения его правления, нет четкого пути к формированию правящей коалиции, что вызывает опасения по поводу пятая часть мест. Быстрые выборы.

Чтобы достичь большинства, Нетаньяху нуждается в активной поддержке или внешней поддержке со стороны правых, исламского раема и религиозного сионизма.

Множественные и часто маловероятные сценарии Ей говорили, как добраться до магического числа 61, в том числе рассчитывая на стороннюю поддержку со стороны списка, несмотря на противодействие со стороны правых законодателей; Попытка завербовать «диссидентов» из других партий. И пытается убедить новую партию надежды во главе с Сааром присоединиться к такому альянсу.

Гидеон Саар, глава партии «Новая надежда», выступает на пресс-конференции 12-го канала в Иерусалиме 7 марта 2021 г. (Йонатан Синдел / Flash90)

Если Нетаньяху не удастся сформировать правительство в течение 28 дней, президент может либо поручить кому-нибудь попробовать (еще 28 дней и еще 14 дней), отправить мандат обратно в Кнессет и дать законодательному собранию 21 день на согласование. о кандидате поддержали 61 депутат.

Если президент назначает второе лицо, и это лицо также не может сформировать коалицию, мандат автоматически возвращается к Кнессету на 21 день. В течение этого времени любой член Кнессета имеет право попытаться сформировать правительство.

Ривлин намекнул, что он может не дать мандат второму кандидату, если Нетаньяху потерпит неудачу, а скорее отправит его немедленно обратно в Кнессет.

В конце 21-дневного периода, если 61 член Кнессета не согласовал ни одного кандидата, новый Кнессет автоматически распускается, и страна направляется к другим выборам, которые станут пятыми за менее чем три года.