Один из танкеров на СПГ-терминале – Фото Новатэк Выдан

Морской администратор

20.01.2021 06:47:49

Российские СМИ сообщают об одном из танкеров-СПГ ледового класса «Новатэк», лицензированных в рамках проекта «Ямал СПГ», который задерживает сезонные рейсы. Корабль плывет по Северному морю без помощи ледокола.

Танкер СПГ Николай Евгенов Янв. Судя по обнаруженным данным, он на несколько часов застрял в Чучинском море к северу от пролива.

Commerzand сообщает, что у танкера неустановленная проблема с одним из трех двигателей Aceboats. Источники в СМИ предположили, что Ajibot, возможно, был поврежден и нуждался в замене, в то время как другие предполагали, что это может быть проблема программного обеспечения, которую может решить инженер. Они предположили, что судно будет отложено из-за прибытия в Китай. Новатэк не стал комментировать российские СМИ.

Данные отслеживания из Полярная звездаОднако это показывает, что сейчас корабль зашел в Берингово море из ледяных мест. Сообщается, что он двигался с нормальной скоростью по юго-западному маршруту с полуострова Камчатка.

Россия пропагандировала преимущества СМП, настоятельно рекомендуя судоходным компаниям расширять использование этого маршрута. Ранее период навигации в восточной части Арктики заканчивался в ноябре, но в этом году «Новатэк» объявил, что будут тестировать рейсы в конце сезона.

Первый танкер СПГ, The Кристоф де Марджери Ямал покинул объект 5 января, днем ​​позже Николай Евгенов. В Кристоф де Марджери Завершил независимый маршрут в восточном районе СМП 16 января, достигнув Берингова пролива за 11 дней со средней безопасной скоростью 9,6 узла. Новатэк заявил, что эти два танкера будут поставлять около 140 000 тонн СПГ, произведенного на Ямал СПГ, в районы Азиатско-Тихоокеанского региона.

Еще один танкер СПГ ледового класса Arc 7, The Николай Субов После загрузки СПГ было объявлено, что он движется в обратном направлении в порт Сабетта. Он вышел на каток западного направления с СМП 6 января и достиг залива Оп-Бэй 17 января.

В этом случае судам понадобится мороженое для мороженого. Прошлой весной Кристоф де Марджери Завершено движение на май В то время Новатэк сказал, что это ранний сезонный поток на трассе.

Россия активно расширяет свой военно-морской флот совместно с СМП. Новатек объявил на этой неделе, что на верфи Svesta состоялась церемония резки стали для еще одного танкера СПГ ледового класса Arctic 7 в рамках контракта на строительство в общей сложности 14 идентичных танкеров.