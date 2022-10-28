Отчет о ракетах: обеспокоенность Норвегии ядерными ракетами; Ariane 6 снова опаздывает

Добро пожаловать в Rocket Report 5.15! Мы вернулись с обычными ракетными новостями о задержках запуска и сборе средств для компаний, направляющихся на орбиту. Говоря о рейзах, действительно ли возможно, что Vector Launch можно сделать из мертвых? Читай дальше что бы узнать.

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Запуск Terran 1 может начаться в 2023 году. Компания Relativity Space недавно завершила первый этап огневых испытаний ракеты Terran 1, и сейчас инженеры и техники подключают к ракете вторую ступень. Через несколько недель законченный корабль отправится на стартовый комплекс-16 на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде для статического испытательного запуска, и, если все пройдет хорошо, попытка запуска, Арс сообщает. «Мы уверены в нашей технологической готовности к запуску в этом году, и мы все еще на пути к этому», — сказал Тим Эллис, соучредитель и генеральный директор Relativity Space, в интервью Ars.

Всегда есть, но …Но по мере приближения конца года есть некоторые внешние факторы, которые могут повлиять на наш график. Это не гарантия, но это может случиться». Эти внешние факторы включают других пользователей космодрома во Флориде, в том числе неопределенность в отношении запуска ракеты системы космического запуска НАСА в середине ноября и периоды отключения электроэнергии в рамках плана запуска воздушного пространства в праздничные дни. Это эффективно предотвращает запуски в дни Дня Благодарения, Рождества и Нового года из-за большого количества рейсов.

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Отслеживание канадских ракетных гонок. В этом бюллетене много написано о развитии коммерческих запусков в США, Китае, Европе и Индии. Но как насчет Канады? Оказывается, есть по крайней мере пять канадских компаний, работающих над созданием отечественных коммерческих пусковых мощностей. Эти компании представлены в Новая статья в SpaceQКоторый (к сожалению) находится за платным доступом. Большинство компаний работают над целью запуска космодрома Новая Шотландия, который все еще находится в стадии разработки.

Большие идеи, маленькие нагрузки … Штаб-квартиры пяти компаний находятся в Калгари (AVRO Aerospace), Торонто (C6 Launch Systems, Nordspace и SpaceRyde) и Монреале (Reaction Dynamics). Все они планируют какую-то вариацию ракеты-носителя для малых спутников, причем некоторые идеи более радикальны, чем другие — например, концепция запуска SpaceRyde с использованием воздушного шара. Я недостаточно знаком, чтобы комментировать жизнеспособность любой из этих компаний, но небольшой запуск — дело непростое. Однако, если CSA начнет предлагать и присуждать контракты, это поможет нам различать, кто является законным, а кто нет.

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Orbex привлекает 45,8 млн долларов нового финансирования. Шотландская компания Orbex объявила ранее в этом месяце, что она привлекла 40,4 миллиона фунтов стерлингов (45,8 миллиона долларов США) в рамках раунда серии C под руководством Шотландского национального инвестиционного банка, нового инвестора компании. Репортажи космических новостей. Orbex разрабатывает Prime, небольшую ракету-носитель, предназначенную для вывода до 180 кг на низкую околоземную орбиту. Автомобиль, который компания построила на заводе в Форресе, Шотландия, первоначально будет запущен из Space Hub Sutherland, новой стартовой площадки, разрабатываемой в северной Шотландии.

Пиковое время в 2023 году? … Ранее Orbex привлекла 24 миллиона долларов в декабре 2020 года и 39 миллионов долларов в июле 2018 года. В марте 2021 года компания также выиграла 7,45 миллиона евро от Европейского космического агентства в рамках рекламной акции агентства! Программа поддержки разработки новой ракеты-носителя. Компания заявляет, что нацелилась на первый запуск своей ракеты Prime в следующем году и работает над достижением своей «долгосрочной цели по созданию надежной, экономически успешной и экологически устойчивой европейской космической компании». (Предоставлено Кеном Беном и Эльпитией)