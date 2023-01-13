Отчет о ракете: возможно, космический корабль вот-вот взлетит; Имитация китайских усиленных конструкций

Добро пожаловать в версию 5.23 Rocket Report! Это была тяжелая неделя для поклонников ракет: в понедельник и во вторник произошли последовательные отказы космического корабля LauncherOne компании Virgin Orbit и космического корабля RS1 компании ABL Space. Я, конечно, надеюсь, что обе компании смогут найти и устранить технические проблемы и вскоре выйти на орбиту.

Как обычно мы Мы приветствуем запросы читателей, и если вы не хотите пропустить проблему, зарегистрируйтесь, используя поле ниже (форма не будет отображаться на версиях сайта с поддержкой AMP). Каждый отчет будет включать информацию о малых, средних и тяжелых ракетах, а также краткий обзор трех следующих запусков в календаре.

Запуск Virgin Orbit из Великобритании не смог выйти на орбиту. расстояние космическая девушка Самолет совершил очень впечатляющий взлет из Корнуолла, Англия, в понедельник вечером, миссия Virgin Orbit. Это закончилось неудачей Когда вторая ступень не вывела должным образом свои девять полезных нагрузок на орбиту. В заявлении, опубликованном в четверг утром, Virgin Orbit Предоставил мало информации Об аварии: «На высоте около 180 км в разгонном блоке произошла аномалия. Эта аномалия досрочно прервала первое включение разгонного блока».

защитить эти активы … Это была первая неудача компании после первоначальной демонстрационной миссии в 2020 году. С тех пор LauncherOne успешно выходил на орбиту четыре раза подряд, что свидетельствует о том, что система запуска в основном не повреждена. Неудача пришлась на неудачное время для Virgin Orbit, которая, Арс отчеты, пытаясь собрать деньги. После того, как Virgin прекратила свои усилия по сбору средств в ноябре, в декабре 2020 года она обратилась к основателю Ричарду Брэнсону за дополнительными 20 миллионами долларов. Однако эти конвертируемые облигации поставлялись с условиями — они давали Брэнсону первоочередную обеспеченную процентную ставку. Таким образом, похоже, что Virgin Orbit заложила все свои активы Брэнсону. (Представлено Кеном Пенном)

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Запуск ABL Space впервые не удался. Во вторник первый полет ракеты RS1 компании ABL Space Systems не смог выйти на орбиту. Отчеты космических новостей. Компания заявила, что девять двигателей первой ступени RS1 отключились одновременно после взлета, в результате чего машина упала на платформу и взорвалась. Компания не раскрыла дату закрытия или высоту, которую ракета достигла после взлета. Взрыв повредил стартовую площадку, персонал не пострадал.

следующая попытка следующая Компания заявила … «Это не тот результат, на который мы рассчитывали сегодня, но это результат, к которому мы готовились». Двухступенчатая машина имеет девять двигателей E2 на первой ступени и один двигатель E2 с оптимизированным вакуумом на верхней ступени, работающие на керосине и жидком кислородном топливе. Корабль предназначен для запуска с объектов с ограниченной инфраструктурой и подъема до 1,35 метрических тонны на низкую околоземную орбиту. ABL привлекла сотни миллионов долларов от венчурных фирм, а Lockheed Martin выступила в качестве крупного стратегического инвестора и клиента. (Предоставлено Кеном Пенном и Эльпитией)

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RFA происходит с севера Шотландии.. Немецкая пусковая компания Rocket Factory Augsburg объявлено ср Его первый запуск состоится с космодрома Саксфорд, расположенного на крайнем севере Шетландских островов на севере Шотландии. Компания заявила, что шотландский космодром идеально расположен для запуска полезной нагрузки RFA с высокой частотой на полярные солнечно-синхронные орбиты. Согласно пресс-релизу, RFA будет иметь эксклюзивный доступ к «Launch Pad Fredo» на космодроме.

Один RFA в этом году? … Судя по прилагаемой фотографии, на площадке уже возведена большая стальная пусковая опорная конструкция. (RFA называет эту структуру «креслом для запуска», но в этом семейном издании будет использоваться альтернативный термин.) Компания заявляет, что первый запуск ее автомобиля RFA One может состояться к концу 2023 года, и планируется начать этапные испытания. в середине этого года. Нам еще предстоит увидеть, произойдет ли это, но похоже, что первый орбитальный запуск RFA не за горами. (Представлено Бранддонгом, Эльпитией и Кеном Бином)

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Европейская гонка запусков все еще широко открыта. После неудачного первого запуска Virgin Orbit из Великобритании возможность заявить о себе как о первой стране и компании, запустившей на орбиту из Западной Европы, остается открытой. Вышеупомянутый запуск RFA One является претендентом. Еще одна компания — Isar Aerospace, у которой есть соглашение о запуске с космодрома Андойя в Норвегии. Отчеты НРК.

Швеция тоже … Ракета Spectrum немецкой компании может вывести на низкую околоземную орбиту около 1 метрической тонны, и в этом году Isar делает свою первую орбитальную попытку. Но подождите, есть еще. Его Величество Король Швеции Карл XVI Густав посещает космодром Эсрейндж в северной части Швеции. Пятница «перерезать ленточку» на орбитальном комплексе нет. Тем не менее, арендатор орбитального запуска для Esrange еще не объявлен. (Представлено О’Донно)

Electron получает новую дату релиза в США. После остановки в конце 2022 года из-за проблем с погодой Rocket Lab перенесла запуск первого полета Electron с регионального космодрома Вирджиния в Средней Атлантике. Окно запуска миссии «Вирджиния для любителей запуска» запланировано на 23 января, с резервными датами до начала февраля. Ежедневная возможность запуска — с 18:00 до 20:00 по восточному времени (с 23:00 до 1:00 UTC).

Надеюсь на более спокойный ветер в новом году … В этой миссии будут развернуты три спутника поставщика радиочастотной геопространственной аналитики HawkEye 360. Миссия является первым из трех запусков Electron для HawkEye 360 ​​за десятилетие, когда Rocket Lab доставит 15 спутников на низкую околоземную орбиту к концу 2024 Дебют Electron в США был отложен более чем на год, пока компания искала лицензию на запуск, и ее декабрьская заявка была сорвана неблагоприятным ветром с верхнего уровня во время окна запуска. (Представлено Кеном Пенном)