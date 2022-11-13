Отчет разведки США показывает попытки ОАЭ вмешаться в политическую систему США: The Washington Post

В секретном отчете американской разведки говорится, что Объединенные Арабские Эмираты, близкий союзник США на Ближнем Востоке, предприняли активные усилия, чтобы повлиять на политические решения США.

Вашингтон пост упомянул Суббота, что усилия ОАЭ включают в себя законные и незаконные меры, направленные на то, чтобы попытаться повлиять на внешнюю политику страны в интересах ОАЭ. The Washington Post основывала свое сообщение на разговорах с тремя людьми, которые читали отчет.

В отчете говорится, что ОАЭ работали в нескольких департаментах, чтобы воспользоваться слабостью правительства США, включая зависимость от пожертвований на избирательную кампанию, его готовность лоббировать компании и слабое соблюдение законов о раскрытии информации, призванных предотвратить иностранное вмешательство в американские дела.

Отчет был составлен Национальным советом по разведке, и в последние недели он был передан высшим законодателям США, чтобы помочь в принятии решений в отношении политики страны в отношении ОАЭ и Ближнего Востока, сообщает The Post.

Разведка США ранее обнаруживала вмешательство в выборы и политическую систему страны со стороны таких противников, как Россия и Китай.

The Post сообщила, что сотрудникам национальной безопасности известно о некоторых действиях, описанных в отчете, но эти операции были проведены, потому что федеральное правительство не реформировало законы об иностранном влиянии и не предоставило больше ресурсов Министерству юстиции.

ОАЭ потратили более 150 миллионов долларов на лоббирование с 2016 года и сотни миллионов на пожертвования американским университетам и аналитическим центрам, многие из которых создают документы, поддерживающие интересы ОАЭ.

Один депутат, с которым разговаривала Washington Post, сказал, что огромные расходы показывают, как иностранные деньги могут повлиять на американскую демократию.

Другим примером кампании влияния Эмиратов является назначение трех бывших сотрудников разведки и вооруженных сил США для помощи ОАЭ в наблюдении за американскими диссидентами, политиками, журналистами и компаниями. А газета «Вашингтон пост» сообщила, что трое чиновников признали в прошлом году в суде предоставление ОАЭ передовых хакерских технологий.

По данным газеты, ОАЭ были третьим по величине покупателем американского оружия с 2012 года и сражались вместе с американскими войсками в Афганистане, Ираке и Сирии.

The Hill обратился за комментариями в Управление директора национальной разведки.

The Washington Post сообщила, что Юсеф Аль-Отайба, посол ОАЭ в США, сказал, что он «гордится» положением и влиянием ОАЭ в США. По его словам, это продукт тесного сотрудничества, эффективной дипломатии и отражает общие интересы и общие ценности.