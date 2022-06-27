Отчет: Apple возрождает умную колонку HomePod высокого класса

После официально Убить HomePod В прошлом году Apple вскоре выпустит новую версию смарт-колонки, Блумберг Об этом Марк Горман сообщил в информационном бюллетене в воскресенье.

В отчете подробно описаны прогнозы без ссылки на источники и говорится, что спикер «вряд ли появится до 2023 года. Новый HomePod в настоящее время находится в разработке под кодовым названием B620. Говорят, что он использует новый процессор S8, который также будет использоваться в грядущем Apple. Смотрите», — сказал Горман. Новый S8 «будет иметь те же характеристики, что и S7, который также был таким же, как S6».

В информационном бюллетене Bloomberg также говорится, что новый HomePod «будет ближе к оригинальному HomePod с точки зрения размера и качества звука, а не к новому HomePod Mini».

«Новый HomePod будет иметь обновленный экран сверху, и были некоторые разговоры о мультитач-функциональности», — сказал Горман.

Apple изначально начала продавать HomePod в 2018 году за 350 долларов Но в марте 2021 года было принято решение прекратить выпуск продукта и сосредоточиться на Более доступным HomePod Мини.

«HomePod Mini имел огромный успех с момента своего дебюта прошлой осенью, предоставляя клиентам невероятный звук, умного помощника и управление умным домом всего за 99 долларов. Мы сосредоточили наши усилия на HomePod Mini», — заявили в Apple. Возьмите Хруст во время.

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Непонятно, почему Apple вернула HomePod после того, как официально объявила о прекращении его производства (Apple по-прежнему предоставляла обновления программного обеспечения и поддержку). Учитывая его высокую цену, высококлассному умному динамику Apple под управлением Siri было трудно конкурировать с Amazon Echo и Google Nest, несмотря на то, что он предлагал превосходное качество звука. HomePod также изо всех сил пытался конкурировать с предложениями Sonos, которые лучше работают со многими платформами.

Однако на разработку HomePod ушли годы, и он получил передовые функции, такие как возможность использовать машинное обучение для повышения качества звука в зависимости от расположения динамика и количества динамиков в комнате.

И с момента его прекращения в линейке динамиков Apple появились некоторые пробелы, которые HomePod Mini просто не может заполнить. Например, HomePod Mini не поддерживает виртуальный объемный звук Dolby Atmos 5.1 или 7.1 для Верблюд Оборудование домашнего кинотеатра.

А у HomePod Mini менее впечатляющее качество звука, что понятно, учитывая, что это часть цены оригинального HomePod.

Для поклонников Apple, которые жаждут чего-то более продвинутого, чем HomePod Mini, возрождение HomePod — захватывающая перспектива. Если Apple вернет динамик, мы надеемся, что он добавит больше гибкости, например, потоковую передачу по Bluetooth, лучшую интеграцию с Android и другими службами Apple, более мощные возможности голосового помощника и, возможно, даже более низкую цену. Если Apple сможет предложить такие обновления, есть надежда, что HomePod сможет найти более постоянное место на рынке умных колонок, чем его предшественник.