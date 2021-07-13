Отчет ATP: американец Дженсон Броксби побеждает на газоне в Ньюпорте, Род-Айленд

29 августа 2019 г .; Флашинг, Нью-Йорк, США; Дженсон Броксби из США отвечает на удар Николоза Басилашвили из Грузии в матче второго раунда четвертого дня Открытого чемпионата США по теннису 2019 года в USTA Билли Джин Кинг. Обязательный кредит: Jerry Lai-USA TODAY Sports

2021-07-13 02:31:15 GMT + 00: 00 – Американец Дженсон Бросби в понедельник победил россиянина Евгения Донского со счетом 7: 5, 6: 3 и вышел во второй раунд Open в Ньюпорте, штат Род-Айленд.

20-летний Броксби сделал 67 процентов своей первой подачи (40 из 60) по сравнению с 54 процентами Донского, выиграв 33 из своих 40 очков первой подачи на траве.

Броксби встретится с Деннисом Кудла, который дисквалифицировал американца Стива Джонсона, занявшего шестое место, со счетом 7-6 (3), 3-6, 6-4.

Также в понедельник южноафриканец Кевин Андерсон, посеянный под восьмым номером, вышел в финал Уимблдона-2018, обогнав украинца Илью Марченко со счетом 7-5, 6-3, а Юичи Сугита из Японии выбил австрийца Юрия Родионова со счетом 7-5, 6-3. Австралиец Джордан Томпсон также продвинулся вперед после того, как немец Седрик Марсель Стипе завершил карьеру 5: 4 в первом сете.

Открытый чемпионат Европы в Гамбурге

Немец Филип Кольшрайбер победил испанца Жауме Муннара 7-6 (5) 6-4 в первом раунде European Open в Гамбурге.

В конце первого сета со счетом 5: 4 Кольшрайбер отыграл три сет-поинта.

Француз Бенуа Байер обыграл литовца Рикардаса Беранкиса, который завершил карьеру в первой группе и сыграл вничью за шесть лет, и бразильца Тьяго Себота Вильда, победившего испанца Николаса Куна со счетом 1-6, 6-1, 6-2, и одержал первую победу на уровне. тура.

Nordea Open

Итальянец Марко Чеккинато победил № 5 Рихарда Гаске 6: 2, 5-7, 6: 3 на Nordea Open в Бастаде, Швеция, в 1/16 финала.

28-летний Чеккинато отправил Гаске 11 эйсов и спас семь из девяти брейк-пойнтов.

Швед Элиас Имир победил японца Таро Даниэля 6-2, 6-7 (6), 6-4, а Янник Ханфманн из Германии победил бразильца Тьяго Монтейро 6-2, 7-5.

– Уровень полевых СМИ

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.