Второй посевной Роджер Федерер вернулся в турнир ATP после 405-дневного отсутствия из-за двух операций на колене, победив британца Дэниела Эванса 7-6 (8) 3-6 7-5 в среду во втором раунде Qatar ExxonMobil. Открыть в Дохе.

Федерер забил 13 эйсов в своей первой игре после операции на правом колене в феврале 2020 года, вскоре после игры на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2020. 39-летний футболист сказал после почти двух с половиной часов матча. Легкий путь обратно на стадион.

Федерер, 20-кратный чемпион Большого шлема, впоследствии сказал: «Это был долгий и трудный путь для меня. Мне он понравился». «Это было огромным испытанием для меня в моей теннисной карьере, и вернуться в свой возраст – не очень простая вещь».

В следующий раз Федерер встретится с грузином Николозом Басилашвили, который обыграл тунисца Малека Джазири 6: 2, 6: 2.

Австриец Доминик Тим, занявший первое место, выиграл у россиянина Аслана Карацева 6-7 (5) 6-3 6-2. Среди других игроков, выигравших турнир, – россиянин Андрей Рублев (3-е место), канадец Денис Шаповалов (4-е место) и испанец Роберто Баутиста Агут (5-е место). Американец Тейлор Фриц победил шестого посева Бельгии Дэвида Гоффина 6-1, 5-7, 7-6 (9).

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Датчанин Хольгер Ветус Нудсков набрал 82,4% очков на первой подаче, в то время как он проиграл со счетом 6: 2, 6: 3 французу Бенуа Пире, занявшему второе место в Сантьяго, Чили.

У Рона, которому 17 лет и который занимает 410 место в мире, не было особых проблем с его 61-минутным преимуществом.

Аргентинец Факундо Баньес победил сеяного пятым американца Фрэнсиса Тиаво со счетом 7-6 (3) и 7-6 (2). Посеянный четвертым серб Ласло Джери выиграл 5-7, 7-5, 6-3 над португальцем Педро Соуза, в то время как аргентинский восьмой посевной Федерико Дельбонис выиграл 6-0 6-3 над словаком Андре Мартином.

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Россиянка Карен Хачанов, занявшая третье место, забила шесть эйсов, победив американку Маккензи Макдональд 7-6 (4) 6-4 в матче второго круга в Марселе, Франция.

Четвертый посевной Уго Гумберт победил Джо-Вильфрида Цонгу 6-3 6-4 в битве против французов, а пятый посев Италии Янник Сеннер, посеянный пятым, обыграл француза Хьюго Гастона 6-4 6-1.

Неподписавшийся австралиец Мэтью Эбден победил финна Эмиля Руссовори 6: 2, 6: 2. Игорь Герасимов из Беларуси и Кэмерон Нури из Великобритании также выиграли матчи первого круга.

– СМИ на уровне поля