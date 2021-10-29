Отчет ATP: Фрэнсис Тиафо побеждает Стефаноса Циципаса в Вене

Олимпийские игры в Токио-2020 – Теннис – Мужчины – Одиночный разряд – 2-й раунд – Теннисный стадион Ариаке – Токио, Япония – 27 июля 2021 г. Фрэнсис Тиафо из США в матче второго круга против Стефаноса Циципаса из Греции.

2021-10-28 22:15:34 GMT + 00: 00 – После отставания со счетом 3-0 в решающем сете американский посевной Фрэнсис Тиафо изо всех сил пытался победить лучшего посева Стефаноса Циципаса из Греции 3-6, 6-3, 6-4. Четверг. Второй раунд Erste Bank Open в Вене, Австрия.

Тиафо отыграл три из четырех брейк-пойнтов в третьем сете и дважды побил Циципаса на его пути к победе в пяти играх подряд, сделав счет 5-3. Циципас забросил 11 эйсов в матче, но допустил по ходу шесть двойных ошибок.

Это второй раз за три встречи в этом году, когда Тиафо вытеснил своего главного соперника. Он выиграл прямые партии в первом раунде Уимблдона, прежде чем Циципас отомстил на Олимпийских играх в Токио.

Пять других сеяных игроков выиграли свои матчи второго раунда, но четверым потребовались три сета, в том числе посеянный во второй раз немец Александр Зверев против австралийца Алекса де Минаура. Четвертый сеяный норвежский Каспер Рууд против итальянца Лоренцо Сонего. Канадский шестой посевной Феликс Аугер-Алиассиме против Великобритании Кэмерон Норри. И посев № 8 Диего Шварцман из Аргентины против француза Гаэля Монфилса.

В четвертьфинале Шварцман встретится с Тиафо, а Зверев – с Аугером-Алиассиме.

Санкт-Петербург Open

Австралиец Джон Миллман выдержал восемь эйсов от своего соперника и выиграл 6-3 6-2 над четвертым посеянным россиянином Асланом Карацевым во втором раунде в Санкт-Петербурге, Россия.

Мелман отыграл все четыре брейк-поинта, а Карацев – 10 из 12. Карацев допустил пять двойных ошибок.

Карацев был не единственным российским игроком, проигравшим болельщикам хозяев поля. Хорват Марин Чилич обыграл шестого Карена Хачанова 6-4, 6-7 (1), 6-4.

Третий посевной Роберто Баутиста Агут из Испании потребовалось всего 78 минут, чтобы обыграть американку Маккензи Макдональда 6-3 6-2. В поединке между американцами посевной номер 5 Тейлор Фриц победил Томми Болла 7-6 (3), 6-4, в то время как посевной номер 8 американца Себастьян Корда проиграл голландцу Ботику ван де Зандшолпу 6: 2. , 7-5.

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