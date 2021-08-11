Отчет: Tencent приобретает разработчика King’s Bounty 1C Entertainment

Tencent продолжает свои покупки, и в последнем отчете говорится, что китайская компания готова купить 1C Entertainment. Компания, основанная в России и расположенная в Польше, известна тем, что заново изобрела икону. Короли Баунти Ряд.

Информация о потенциальной сделке видимый На сайте Управления по конкуренции и защите прав потребителей (УОКиК) (через онлайн игры). Согласно документу, 1С Entertainment будет приобретена дочерней компанией Tencent Proxima Beta Europe.

1C Entertainment Group – российская игровая компания, официально зарегистрированная в Польше. В список компаний, входящих в группу, входят Muve (предоставляет услуги цифровой дистрибуции), Cenega (физическое распространение и продажа игровых аксессуаров), Qloc (предоставляет такие услуги, как программирование, тестирование и локализация) и 1C Online Games (издатель и разработчик).

Ни Tencent, ни 1С пока не прокомментировали отчет. Финансовые условия потенциальной сделки также неизвестны. Если информация, опубликованная на сайте UOKiK, верна, то все упомянутые выше компании присоединятся к китайскому технологическому гиганту.

1С Entertainment славится такими играми, как Ил-2 СтормовичИ люди войныИ космическая охрана, И Короли Баунти. Компания сейчас работает над Короли Баунти 2, который выйдет 24 августа.