отчет: Top Pres, скорее всего, прибудет в Северную Америку | Нэшвилл Предаторз

Предположительно, ближайшее будущее майора «Нэшвилл Предаторз» Ярослава Аскарова пришло в голову генеральному менеджеру Дэвиду Бойлу после вторжения России в Украину и последующего решения НХЛ разорвать отношения с принадлежащей России Континентальной хоккейной лигой.

Как сообщается, 19-летний Акроф, который в настоящее время играет за СКА Санкт-Петербург, присоединится к «Хищникам» в следующем сезоне. Передача По словам корреспондента «Матч ТВ» Павла Лысенкова, который также сообщает об игроке «Коламбус Блюджекетс» Кирилле Марченко, Иван Морозов, скорее всего, тоже направляется в Северную Америку.

Аскаров, выбранный «Хищниками» в первом раунде 2020 года, в этом сезоне использовался СКА Санкт-Петербург экономно, сыграв всего в шести матчах (2-1-2, 0,913 процента бросков, 1,81 гола в среднем), удерживая третье место. — Вратарь пришил за спину звезду Ларса Юханссона и поддержку Александра Самонова.

В 2022 году он сыграл всего одну игру — победу со счетом 2:1 над «Сочи» 13 января, — что побудило Пуэля рассмотреть возможность ускорения процесса доставки своего потенциального игрока в Северную Америку.

«Его игра была не очень хорошей. Под «его игрой» я подразумеваю то, что у него не было много возможностей», — сказал Бойл 102.5-FM почти две недели назад. «Этот год был для него не очень хорошим. Часто они знают, что могут потерять игрока, и долго охотятся за ним, чтобы попытаться подписать его». [but] Он не подписывает… его как бы наказывают».

Предполагаемый план «Хищников» состоит в том, чтобы отправить Аскарова в АХЛ с «Милуоки Адмиралз» на сезон 2022/23 и позволить ему иметь обычное игровое время, в котором ему было отказано в КХЛ.

Затем «Нэшвилл» мог бы перевести вратаря «Адмиралз» Коннора Ингрэма в список НХЛ в качестве постоянной резервной копии Юсе Сароса. Текущий резервный контракт Дэвида Ричи истекает после этого сезона.

У Ингрэма рекорд 27-15-8 с 2,73 гола в среднем и 0,914 процента сейвов в АХЛ в этом сезоне. АХЛ лидирует по броскам (5) и сейвам (1370), занимает второе место по победам, 13 по сейвам и 17 по голам по сравнению со средним показателем. 25-летний игрок также пошел 1-1-0 с 3,02 GAA и 0,906 сэйвами в двух играх с Predators.

Хищникам придется дождаться официального завершения сезона КХЛ, прежде чем Аскаров подпишет контракт с НХЛ. СКА Санкт-Петербург в настоящее время отстает от ХК ЦСКА Москва в финале Западной конференции со счетом 1: 0.

«Чем скорее мы сможем подписать его и привезти сюда, это будет для нас просто фантастикой», — продолжил Бойл. «И вы знаете, мы работаем над этим. Опять же, с точки зрения ситуации с Россией и остальным миром, уезжающих людей и всего такого, я не знаю ответа на этот вопрос прямо сейчас. Но наша цель — подписать его на следующий сезон, и мы надеемся, что мир безопасен и достаточно нормален. Что позволит этому случиться».

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