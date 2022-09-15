От бомб до балета: российский хореограф ведет украинских танцоров в «Жизели»

В лондонском Колизее команда украинских танцоров репетирует новую постановку «Жизели», за которой со стороны наблюдал российский хореограф и бывший директор балета Большого театра Алексей Ратманский.

Актеры являются частью Объединенного украинского балета, труппы из 60 украинских танцоров, которые являются беженцами, техническими и творческими работниками, бежавшими со своей родины после того, как Москва начала свое вторжение в феврале. «Компания была создана для того, чтобы дать этим танцорам… работу, дать им возможность тренироваться и танцевать и получать за это деньги», — сказал Ратманский Рейтер. «И сказать миру, что Украина сильна, украинская культура все еще там». Основанная весной компания базируется в Нидерландах и привлекает танцоров со всей Украины. Ратманский, родившийся в России и живший в Украине, работал с ними над новой интерпретацией классического балета.

«Жизель» — это драматическая история любви, смерти и прощения, очень актуальная, — сказал Ратмански. — Это красивая история, которая показывает силу этих танцовщиц». «У каждого из этих танцоров есть свои драматические истории, как они ушли из дома. У многих из них есть родственники, которые воюют в армии. Они постоянно проверяют новости».

Ратманский, бывший солист Украинского национального балета, Королевского балета Виннипега и Датского королевского балета, был директором Большого балета с 2004 года, а в 2009 году присоединился к Американскому театру балета в качестве артиста-резидента. Он работал с Большим театром над новой постановкой, когда начался конфликт.

«Мне позвонила жена из Нью-Йорка и сказала, что Киев, город, где живут моя семья и семья моей жены, бомбит Россия», — сказал Ратманский, мать которого русская, а отец украинец. «Я чувствовал, что мир рушится, и у меня не было другого выбора. Я должен был немедленно покинуть страну, которая совершит такое преступление».

Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям, заявляя, что цель ее так называемой «специальной военной операции» на Украине — ослабить военный потенциал южного соседа. Киев и Запад говорят, что это неоправданная агрессивная война. «Мы все надеемся, что когда война прекратится, эти танцоры вернутся в свои первоначальные труппы», — сказал Ратманский.

Один из танцоров — Алексей Князьков, солист Харьковской национальной оперы. Учения позволили ему думать о чем-то другом, кроме войны. «Я могу подготовиться к своему выступлению… это вас сильно беспокоит», — сказал он.

Объединенный украинский балет «Жизель» будет выступать в Колизее до 17 сентября, а доходы от билетов пойдут в пользу DEC Ukraine Appeal и Фонда Объединенного украинского балета.

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