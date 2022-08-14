От «Вишенки» до «Паразитов» корейские фильмы прошли долгий путь

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Ли Чжон Чжэ в главной роли «Охота» (Megabox Plus M)
Он объяснил, что это произошло из-за встречи в Zoom, посвященной продвижению фильма зарубежной аудитории на следующее утро.
Фильм Ли был продан в 144 страны, включая Францию, Германию, Японию, Гонконг, Россию и Бразилию, еще до его выхода на внутреннем рынке 11 августа.
«Завтра утром я тоже встречусь в два часа ночи», — сказал он мне во время интервью группе местных журналистов.
Как и в случае с Ли, многие корейские актеры и режиссеры в последнее время стали более активно продвигать свои работы зарубежным кинозрителям, при этом мировой спрос на корейские фильмы растет.
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Кадр из фильма «Паразиты» (CJ ENM)
После того, как режиссер Пон Джун Хо получил премию «Оскар» за «Паразиты» на 92-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году, южнокорейское кино также получило две награды Каннского кинофестиваля в этом году — Пак Чан Ук за лучшую режиссуру за «Решение уйти». и лучшая мужская роль Сон Кан Хо из фильма «Брокер».
Эти отмеченные наградами фильмы и актеры не появились из воздуха.
История зарубежной экспансии корейского кино началась в начале 2000-х, когда фильм Кан Джи-кю «Шерри» (1999) стал одним из самых кассовых хитов Японии. Примерно в то же время фильм режиссера Им Квон Тэка « Чунхян» (2000) стал первым южнокорейским фильмом, который был выбран для участия в конкурсе на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
Примерно в 2010 году крупные корейские режиссеры, получившие международную известность, расширили свою глобальную аудиторию, предприняв проекты в Соединенных Штатах с голливудскими звездами.
Пак Чан Ук, получивший Гран-при за фильм «Олдбой» (2003) в Каннах в 2004 году и приз жюри за фильм «Жажда» (2009) в Каннах в 2009 году, снял свой первый англоязычный фильм «Кочегар» с участием Миа Васиковска и Николь Кидман в 2013 году.
Звездный режиссер Ким Чжи Вон также дебютировал в США в триллере «Последняя битва» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли в 2013 году. До производства этого фильма Ким получил международную известность благодаря фильму ужасов «Повесть о двух сестрах». (2003 г.), фильм «Хороший, плохой, странный» (2008 г.) и триллер «Я видел дьявола» (2010 г.).
Режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо также снял свой первый голливудский фильм «Сквозь снег» в 2013 году. В фильме снимались большие голливудские звезды Тильда Суинтон, Крис Эванс и Джейми Белл, а также Сон Кан Хо, который также пел в фильме Бонга «Паразиты».
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Пай До На играет Сонми-451 в «Облачном атласе», ее голливудском дебюте 2012 года (Cloud Atlas Productions).
Корейский актер-ветеран Ли Бён Хон сыграл Штормовую Тень в картине 2009 года «Солдат Джо: Восстание кобры». Он также сыграл того же персонажа в сиквеле «Солдат Джо: Возмездие» в 2013 году.
В 2015 году актер Ли продолжил свои успехи в Голливуде, снявшись в фильме «Терминатор: Генезис» в роли нового злодея Т-1000.
Голливудская карьера Пай До На началась с фильма «Облачный атлас» (2012) с Ланой и Энди Вачовски в главных ролях. После первого проекта Бэ также работала с братьями и сестрами Вачовски над фильмом «Восхождение Юпитер» (2015) и сериалом Netflix «Восьмое чувство».
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Обладатель премии Оскар, актер Юн Ё Чжон (Hook Entertainment)
Хотя многие корейские фильмы и актеры начинают получать мировое признание, сумма, которую большинство корейских фильмов зарабатывают на зарубежных рынках, все еще невелика.
Во время интервью с Ли Чжон Чжэ он отметил, что хотя его фильм «Охота» был продан в 144 странах, общий доход от зарубежных продаж фильма очень мал, не назвав точной цифры.
По данным Covic, в прошлом году экспорт фильмов составил 43 033 018 долларов, что на 20,5% меньше, чем в предыдущем году.
Согласно тем же данным, объем экспорта в 2021 году, который включает как технологии, связанные с кино, так и объем экспортируемой пленки, составляет всего 5,5 процента от общего объема продаж киноиндустрии.
Кинокритик Чон Чжи Ук сказал, что именно поэтому некоторые корейские режиссеры хотят снять фильм, который в основном понравится местной аудитории.
Если вы посмотрите на недавно выпущенные фильмы, такие как «Хансан», то увидите, что его плохие японские реплики ясно показывают, что он нацелен только на корейскую аудиторию.
Юнг считает, что когда создатели фильмов слишком зависят от продажи билетов внутри страны, это может легко привести их к созданию шаблонного контента.
«Это может помешать созданию разных историй, и создатели фильма будут продолжать работать с одними и теми же актерами», — сказал он.
Однако кинокритик Ю Тхэ Хи, также известный как YouTuber Tuna, считает, что простое увеличение зарубежных продаж не может быть решением.
Он сказал, что, хотя увеличение зарубежных продаж может служить страховкой для некоторых фильмов, оно не может улучшить качество корейских фильмов для будущего нашей киноиндустрии.
Существуют также риски, поскольку зарубежные страны могут решить изменить свою политику в отношении импорта, добавил Юй.
«В частности, в случае с Китаем будущее выглядит более неопределенным, поскольку он может двигаться к закрытию своих дверей», — сказал он Korea Herald.
По случаю празднования 69-летия Korea Herald 15 августа издание Korea Herald подготовило серию статей, посвященных феномену корейского контента, влияющего на современную глобальную культуру и тенденции. Это разовое мероприятие или оно останется? Может ли Южная Корея гордиться творчеством своего творческого ума как нации? The Korea Herald рассказывает о прошлом и настоящем Корейской волны и ее будущих перспективах. — так.
Автор Сон Сын Хён ([email protected])
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