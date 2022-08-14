От «Вишенки» до «Паразитов» корейские фильмы прошли долгий путь

Ли Чжон Чжэ в главной роли «Охота» (Megabox Plus M)

Ли Чжон Джэ, звезда «Игры кальмаров», сказал, что не может наслаждаться напитками с другими актерами и режиссерами после VIP-показа дебютного фильма его режиссера «Охота» 2 августа. Он объяснил, что это произошло из-за встречи в Zoom, посвященной продвижению фильма зарубежной аудитории на следующее утро. Фильм Ли был продан в 144 страны, включая Францию, Германию, Японию, Гонконг, Россию и Бразилию, еще до его выхода на внутреннем рынке 11 августа. «Завтра утром я тоже встречусь в два часа ночи», — сказал он мне во время интервью группе местных журналистов. Как и в случае с Ли, многие корейские актеры и режиссеры в последнее время стали более активно продвигать свои работы зарубежным кинозрителям, при этом мировой спрос на корейские фильмы растет.



Кадр из фильма «Паразиты» (CJ ENM)

Изменения не происходят в одночасье После того, как режиссер Пон Джун Хо получил премию «Оскар» за «Паразиты» на 92-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году, южнокорейское кино также получило две награды Каннского кинофестиваля в этом году — Пак Чан Ук за лучшую режиссуру за «Решение уйти». и лучшая мужская роль Сон Кан Хо из фильма «Брокер». Эти отмеченные наградами фильмы и актеры не появились из воздуха. История зарубежной экспансии корейского кино началась в начале 2000-х, когда фильм Кан Джи-кю «Шерри» (1999) стал одним из самых кассовых хитов Японии. Примерно в то же время фильм режиссера Им Квон Тэка « Чунхян» (2000) стал первым южнокорейским фильмом, который был выбран для участия в конкурсе на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. READ Ранние ограниченные результаты в России показывают лидерство прокремлевской партии Примерно в 2010 году крупные корейские режиссеры, получившие международную известность, расширили свою глобальную аудиторию, предприняв проекты в Соединенных Штатах с голливудскими звездами. Пак Чан Ук, получивший Гран-при за фильм «Олдбой» (2003) в Каннах в 2004 году и приз жюри за фильм «Жажда» (2009) в Каннах в 2009 году, снял свой первый англоязычный фильм «Кочегар» с участием Миа Васиковска и Николь Кидман в 2013 году. Звездный режиссер Ким Чжи Вон также дебютировал в США в триллере «Последняя битва» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли в 2013 году. До производства этого фильма Ким получил международную известность благодаря фильму ужасов «Повесть о двух сестрах». (2003 г.), фильм «Хороший, плохой, странный» (2008 г.) и триллер «Я видел дьявола» (2010 г.). Режиссер «Паразитов» Пон Чжун Хо также снял свой первый голливудский фильм «Сквозь снег» в 2013 году. В фильме снимались большие голливудские звезды Тильда Суинтон, Крис Эванс и Джейми Белл, а также Сон Кан Хо, который также пел в фильме Бонга «Паразиты».

Пай До На играет Сонми-451 в «Облачном атласе», ее голливудском дебюте 2012 года (Cloud Atlas Productions).

Многие корейские актеры начали присоединяться к голливудским проектам примерно в 2010 году. Корейский актер-ветеран Ли Бён Хон сыграл Штормовую Тень в картине 2009 года «Солдат Джо: Восстание кобры». Он также сыграл того же персонажа в сиквеле «Солдат Джо: Возмездие» в 2013 году. В 2015 году актер Ли продолжил свои успехи в Голливуде, снявшись в фильме «Терминатор: Генезис» в роли нового злодея Т-1000. Голливудская карьера Пай До На началась с фильма «Облачный атлас» (2012) с Ланой и Энди Вачовски в главных ролях. После первого проекта Бэ также работала с братьями и сестрами Вачовски над фильмом «Восхождение Юпитер» (2015) и сериалом Netflix «Восьмое чувство». READ Имтиаз Али, посол Российского кинофестиваля в Индии

Обладатель премии Оскар, актер Юн Ё Чжон (Hook Entertainment)