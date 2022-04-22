От Достоевского до Дафны Бриджертон сообщество Огайо рассматривает экранизацию книг

После того, как второй сезон «Бриджертона» был выпущен на Netflix, студенты и преподаватели штата Огайо сосредоточились на плюсах и минусах переноса своих любимых историй на большой экран.

Драма Netflix «Бриджертон» — это побочный продукт, основанный на сериале «Бриджертон» Джулии Куинн, а второй сезон, выпущенный 25 марта, основан на второй книге из серии «Виконт, который меня любил». Однако ярые поклонники этого сериала взяли верх Социальные сети Они поспешили указать Посмотреть И точки сюжета Из книги было сдача.

Сьюзан ХэнсонИ Редактирование книги в целом, как правило, сопряжено с большими ожиданиями, сказал младший преподаватель и преподаватель кафедры сравнительных исследований.

«В основном зрители склонны переоценивать — Или ожидать слишком многого — Между написанной работой и последующей адаптацией должно быть больше преемственности», — сказал Хэнсон, — «Я думаю, что люди много этим занимаются».

Александр БуреДоцент кафедры славянских и восточноевропейских языков и культур сказал, что он исследовал и много писал об адаптациях произведений Федора Достоевского, известного русского писателя, написавшего «Преступление и наказание».

«Это сочетание того, что вы видите что-то очень знакомое вам в обусловленности, и в то же время смотрите на это по-новому, будь то потому, что действие происходит в другое время, в другой культуре, в другой стране или на другом языке. или все эти вещи», — сказал Барри.

Хотя многие люди любят книги, телепередачи или подобные фильмы, Исаак Дикс, студент первого курса фармацевтических наук, сказал: Споры вокруг изменений, вносимых от страницы к странице, поднимают интересный вопрос: что такое предполагаемая модификация?

«История не обязательно должна быть личной, но она должна быть [retain]как суть оригинальной истории», — сказал Дикс.

Дикс сказал, что популярная книга «Убить пересмешника» — одна из его любимых адаптаций книги к фильму.

«Я думаю, что это был идеальный переход к формату фильма, поскольку он сохранил основную суть оригинальной работы, но при этом подходил для экранизации», — сказал он.

Однако Дикс сказал, что индивидуальная адаптация не всегда возможна, потому что скорость часто может стать проблемой, когда книга разделена на две кинематографические части, такие как более поздние части серии фильмов «Гарри Поттер» и «Голодные игры».

«Имея такую ​​длинную, растянутую деталь, она может быть тонкой, но в то же время, если она не очень необходима для сюжета или ритма фильма, я думаю, что стоит отпустить», — сказал он.

Николь Неферт, студентка четвертого курса нейробиологии, сказала, что некоторые письменные элементы, такие как внутренний диалог, плохо воспроизводятся на экране, а появление адаптаций книги к телевидению все еще может вызвать разногласия среди книголюбов.

«Я большой поклонник книг о Гарри Поттере, и я люблю фильмы», — сказал Неферт. «Они не обязательно мои любимые адаптации, с точки зрения их лояльности, но мне нравятся они оба сами по себе».

Сбалансировать экранные и закадровые элементы из исходного текста часто сложно, и Нейферт сказал, что любой выбор может расстроить фанатов.

«Я чувствую, что превращение книги в телешоу дает вам много возможностей, например, включение всего этого в книгу, и это больше удовлетворит «Если этого нет в книге, я этого не хочу». Напишите, сказал Naver. Также немного драмы и дополнительных вещей, которые, вероятно, не появятся в книге».

Взять роман и переделать его в мультимедийную форму, будь то телесериал или фильм, коренным образом изменит работу, и Хэнсон сказал, что интересно подумать и оценить выбор, который делают режиссеры в этом процессе.

«Бизнес, который они создают, — это совершенно новый бизнес», — сказала она. «Это очень похоже, я говорю, когда роман переводится, в том, что он не будет дословным; что буквальный перевод не будет читаться таким же образом».

Пури сказал, что, несмотря на личные предпочтения, адаптации книги к фильму или телевидению могут быть интересны для просмотра, потому что они могут дополнять друг друга.

«Посмотрите на эти различия между книгой и фильмом и спросите, что они означают», — сказал Берри. Как фильм отражает роман и как нам перечитывать роман в свете того, что мы узнали из фильма? Это то, что мне действительно нравится делать со всеми модами».