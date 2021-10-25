От залива Голуэй до залива Кола

Сообщение появилось в бутылке, брошенной в океан у западного побережья Ирландии почти 40 лет назад в Мурманске, Россия, на прошлой неделе – примерно в 4000 километрах от него.

Бутылка была обнаружена в Кольском заливе, устье реки к северу от города-порта Мурманск, крупнейшего одноименного города на территории России.

На бутылке есть небольшая желтая открытка с названием University College Galway – теперь NUI Galway’s – Department of Oceanography, а также запрос на возврат бутылки с подробностями о том, где и когда ее найти.

Бутылка, вероятно, была брошена в море во время исследования 30-40 лет назад. Фото: Дмитрий Карачиков через NUI Galway.

Д-р Мартин Уайт, океанограф из NUI в Голуэе, считает, что бутылка Скитальца, вероятно, была помещена в океан в рамках исследования океанских дрейфов и приливов вокруг Ирландии, распространенного метода до появления GPS.

«Вполне вероятно, что его предки использовали при исследовании поверхностных течений на северо-западе Ирландии, но мы не можем быть уверены в этом», – сказал доктор Уайт.

Известно, что профессор Эд Монахан, ранее работавший в NUI в Голуэе, а сейчас работающий в Университете Коннектикута, проводил исследования с дрифтерами у берегов Ирландии в конце 1970-х – начале 1980-х годов.

Если бы он действительно был отправлен доктором Монаханом и его коллегами, они вряд ли могли бы представить, что одна из их бутылок всплывет в Баренцевом море почти несколько десятилетий спустя.

Хотя возможно, что бутылка была подобрана рыболовным судном где-то в Северном или Норвежском море и брошена возле российского побережья, д-р Уайт считает, что наиболее вероятным объяснением является то, что бутылка просто дрейфовала туда естественным течением.

Течения в желобе Роколл, как правило, будут течь в северный регион Северного моря, через скандинавскую сторону и далее к Северному полюсу.

Кольский залив – это устье, которое ведет в Мурманск, восточная Финляндия.

«Однако путь будет определяться ветрами и независимо от погодных условий, поэтому путь будет очень непрямым», – сказал д-р Уайт.

Человек, который нашел бутылку в Кольском заливе, на прошлой неделе связался с Колледжем науки и инженерии в NUI Galway по электронной почте, чтобы уведомить их о своем открытии и приложить несколько фотографий.

Изображения, похоже, показывают, что серийный номер на карте, который позволил бы исследователям NUI Galway точно знать, где и когда бутылка была отправлена ​​в море, со временем исчез.

Задняя часть записки находится внутри бутылки, что побуждает поисковика карты вернуть карту в NUI Galway с указанием места и даты ее обнаружения. Фото: Дмитрий Карачиков через NUI Galway.

Попытки восстановить связь с человеком, обнаружившим бутылку, пока не увенчались успехом, но русскоязычная жена доктора Уайта планирует отправить его от имени университета, чтобы узнать больше о долгом путешествии бутылки с Запада. От Ирландии до северо-запада России.