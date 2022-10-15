science

От Китая до Ирана, взывающего о свободе

15 октября, 2022
Marfa Fedoroa

Лозунг протеста не нов. Однако в трех наиболее угнетенных обществах мира — Китае, Иране и России — теперь можно найти протестующих, призывающих к «свободе», не только личной свободе, но и гражданской свободе, которая позволяет индивидуальному выбору формировать управление в соответствии с общими ценностями.

Самый наглый пример произошел в четверг на мосту в Пекине. Всего за несколько дней до того, как Коммунистическая партия Китая подготовилась ратифицировать еще один пятилетний срок для самодержца Си Цзиньпина, мужчина поднял два знамени над оживленной трассой. Рукописные вывески призывали к «достоинству, а не лжи», «выборам, а не великому вождю», «гражданам, а не рабам» и, конечно же, «свободе».

Имейте в виду, что этот редкий уличный протест в Китае пришелся после, после Полиция арестовала 1,4 миллиона человек по всей стране в течение нескольких месяцев, чтобы убедиться, что не было постыдной оппозиции гигантскому митингу партии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.