Лозунг протеста не нов. Однако в трех наиболее угнетенных обществах мира — Китае, Иране и России — теперь можно найти протестующих, призывающих к «свободе», не только личной свободе, но и гражданской свободе, которая позволяет индивидуальному выбору формировать управление в соответствии с общими ценностями.

Самый наглый пример произошел в четверг на мосту в Пекине. Всего за несколько дней до того, как Коммунистическая партия Китая подготовилась ратифицировать еще один пятилетний срок для самодержца Си Цзиньпина, мужчина поднял два знамени над оживленной трассой. Рукописные вывески призывали к «достоинству, а не лжи», «выборам, а не великому вождю», «гражданам, а не рабам» и, конечно же, «свободе».

Имейте в виду, что этот редкий уличный протест в Китае пришелся после, после Полиция арестовала 1,4 миллиона человек по всей стране в течение нескольких месяцев, чтобы убедиться, что не было постыдной оппозиции гигантскому митингу партии.

Акция протеста вызвала общественную поддержку в социальных сетях и масштабные репрессии в Интернете со стороны правительственной цензуры. Политический аналитик У Цян сказал New York Times, что китайский народ все еще находится в эпохе, когда он «полностью подчиняется» г-ну Си.

В России призыв к свободе начался в феврале после вторжения в Украину. Демонстранты требовали права на свободу собраний в знак протеста против войны, даже если они называли ее войной, а не официальной «специальной военной операцией». По данным независимого правозащитного медиа-проекта ОВД-Инфо, по меньшей мере 17 000 россиян были арестованы за различные виды протестов.

Кроме того, сотни тысяч русских мужчин в знак протеста против войны бежали из страны, чтобы избежать жесткой кампании по призыву на военную службу. Бежавший в Казахстан мужчина объяснил, почему он поддерживал свободу Украины. Анонимный человек сказал Радио Свободная Европа: «Россия и русский народ должны осознать, что все люди равны… У нас нет другого выбора, кроме как жить нравственно, без каких-либо претензий на империю».

Призывы к равенству и свободе часто идут рука об руку во время протестов, и это, безусловно, имеет место в Иране во время массовых демонстраций последних нескольких недель после смерти молодой женщины, обвиненной в неподобающем ношении головного убора.

Во главе с тысячами смелых женщин, снимающих платки, протесты без водителей были сосредоточены на неравных законах в отношении обязательной женской одежды. Тем не менее, он включает в себя призывы к демократии заменить нынешнюю диктатуру клерикальным правлением. Сокращенный лозунг протестов: Зан, Занджи, Азади («Женщины, жизнь, свобода»). Другими словами, права женщин и право на жизнь требуют свободы для обеспечения этих прав на свободных и справедливых выборах.

Как и в Китае и России, правители в Иране заявляют о своей власти навязывать обществу то, что они считают правильным и полезным. Протестующие в этих странах говорят об обратном, начиная с скандирования и плакатов о свободе — а затем выступая, как могут, даже минуты или часы среди пуль и арестов, за свободу, которую они требуют для себя.