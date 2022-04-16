От «Лучше звоните Солу» к «Русской матрешке»

Это еще одна огромная неделя для телевидения. Это, несомненно, связано с дедлайном предстоящих номинаций на премию «Эмми» в конце мая, поскольку количество сильно преувеличенной престижной серии (будь то возвращение или новый бренд) растет до критической массы. Только на этой неделе у нас есть долгожданное возвращение «Лучше звоните Солу», «Русской матрешке» и «Бортпроводнице», а также новое шоу, в котором большие звезды играют «Первую леди». и документальные фильмы, рассказывающие о жизни белых медведей, карьере Мэджика Джонсона и о том, что Abercrombie & Fitch ведет себя расистски и странно. Воистину, это золотой век.

с телевизором!

Весенняя премьера телепросмотра

«Лучшее от Саула по запросу»

Понедельник, 18 апреля, в 21:00, AMC

Грег Льюис / AMC / Sony Pictures Television

Прошло почти два года с момента выхода предыдущего сезона «Лучше звоните Солу», а сериал Винса Гиллигана и Питера Гулда заточен как нож к их любимому «Во все тяжкие». Пришло время подождать, особенно если учесть, что шоу приостановлено, а Ким (Рея Сихорн) медленно движется к темной стороне. (Учитывая, что она никогда не появлялась в «Во все тяжкие», мы должны считать это что-то так плохо.) Откровенно говоря, после того, как Боб Оденкирк в прошлом году испугался за здоровье, нам повезло, что шоу когда-либо возвращалось — и у него все в порядке! Тем не менее, предостережение: вы можете пересмотреть 5-й сезон, прежде чем переходить к этому новому сезону, просто чтобы освежиться в тонкостях продолжающейся торговли наркотиками и отношениях между тяжеловесом франшизы Гасом Фрингом (Джанкарло Эспозито) и Лало Саламанкой (Тони). Далтон, который украл у него все сцены в «Крюке»), среди прочего. AMC уже сообщила, что Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкман (Аарон Пол) появятся в этом сезоне, что сделает сериал «Во все тяжкие» законченным эпизодом. Имейте в виду, что AMC делит сезон пополам; Первая партия эпизодов выйдет в эфир на этой неделе (и закончится 23 мая), а следующая партия не выйдет в эфир до 11 июля. Но через два года несколько недель не будут иметь большого значения. [TRAILER] Окончательный весенний список телепросмотров

«черноватый»

Вторник, 19 апреля, в 21:00, ABC

История продолжается

азбука

Это не просто финал сезона «Черный» на этой неделе; Это тоже последняя серия. Кенийская пресса чувствовала себя тихо революционной, особенно в своей смелости при решении актуальных, а иногда и неудобных социальных проблем. (Иногда это случалось в горячей воде с Disney Brass; только один эпизод транслировался в Интернете, и Баррис в конечном итоге оказался, сначала для Netflix, а затем для ViacomCBS.) Black-ish также создал свой собственный взаимосвязанный мир телевидения с «Grown-ish». Он транслируется на дочернем канале ABC Freeform (только что обновленном на пятый сезон), а «Mixed-ish» идет в течение двух сезонов вместе с основным сериалом на ABC (третий второстепенный фильм, «Old-ish» с Лоуренсом Фишбёрном и Дженифер Льюис в главных ролях). находится в разработке какое-то время. Недолго, но больше не движется вперед.) После 175 серий шоу подходит к концу. такие возможности, что он будет упущен. [TRAILER]

Весенний список просмотра телефильмов

«Бэтмен»

Понедельник, 18 апреля, HBO Max.

Warner Bros.

Темный рыцарь возвращается… в эфир. После серьезного театрального поворота в марте, соавтор сценария и режиссер Мэтт Ривз «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли в плаще и толстовке с капюшоном, теперь дебютирует. Это совсем другой подход к личности. Это не массовая игра о супергероях, а скорее сложная тайна убийства с Риддлером (Пол Дано) в роли убийцы. (Не волнуйтесь, такие злодеи, как Пингвин, которого играет неузнаваемый Колин Фаррелл, и Женщина-кошка, которую играет Зои Кравиц, все еще появляются.) Если по какой-то причине вы пропустили его, когда его показывали в кинотеатрах, сейчас самое подходящее время. Сейчас. Просто не забудьте увеличить громкость звуковой системы (как для декораций, так и для зловещей партитуры Майкла Джаккино) и выключить свет. И если вы действительно хотите вернуться к тому, как это было похоже на просмотр «Бэтмена» Тима Бертона дома, «Бэтмен» также будет транслироваться на линейном канале HBO в субботу. [TRAILER] Список просмотра документальных фильмов о весне

«Полярный медведь»

Пятница, 22 апреля, Disney+

Дисней +

Новый фильм Disneynature (как в кинотеатре, так и на Disney+) стал традицией Дня Земли. И этот год не исключение. «Белый медведь» от режиссеров Аластера Фотергилла и Джеффа Уилсона рассказывает о взрослении белого медвежонка и появлении у него собственных детенышей. Повествование всегда очень важно в этих фильмах, и на этот раз они выбрали Кэтрин Кинер, которая предлагает уникальную версию повествования от первого лица, которая одновременно конкретна и более философична. Конечно, в этом прекрасном документальном фильме есть оттенок грусти, учитывая ужасную ситуацию за Полярным кругом из-за продвинутой стадии глобального потепления. Возможно, этот фильм станет боевым кличем в этот День Земли. [TRAILER]

Повторный просмотр весеннего списка просмотра телепередач

«Лучше звоните Солу» / «Во все тяжкие» / «Эль Камино»

Нетфликс

АМС / Сони

Если вышеизложенное не совсем объясняет это, новый сезон «Лучше звоните Солу» прыгает в глубокий конец, он не держит вас за руку и не ведет вас через маленький бассейн. Чтобы как следует подготовиться, почему бы не вернуться ко всей серии, начиная с основной серии «Во все тяжкие», в которой рассказывается об учителе средней школы (Кранстон), у которого недавно диагностировали рак, который начинает готовить метамфетамин, чтобы спастись. его семья от разорения. Фискальный и в конечном итоге стал ответом американского Юго-Запада на Лицо со шрамом. В «Во все тяжкие» мы знакомимся со скользким, морально неоднозначным адвокатом по имени Сол Гудман (Оденкирк). Его эволюция от не очень добросердечного парня по имени Джимми Макгилл до человека, которого мы так хорошо знаем по сериалу, мастерски описана в «Лучше звоните Солу». И просто ради интереса, почему бы не посмотреть художественный фильм «Во все тяжкие», «Эль Камино», написанный и снятый франчайзером Винсом Гиллиганом, действие которого происходит сразу после событий финала «Во все тяжкие». Как и все, что связано с этой франшизой, вы все время будете в напряжении. [WATCH] Весенний телепросмотр лучше отдыха

«первая леди»

Воскресенье, 17 апреля, в 21:00 Showtime بتوقيت

Этот новый сериал, созданный Аароном Кули, рассказывает о разных личных жизнях первых леди США. Это все, что вам нужно знать. Просто послушайте эту передачу. Виола Дэвис — это Мишель Обама, Мишель Пфайффер — это Бетти Форд, а Джиллиан Андерсон — это Элеонора Рузвельт (есть ли что-то, чего не может сделать женщина?) Что касается президентов, то у нас есть О. Т. Вагбенли в роли Барака Обамы и Аарон Экхарт в роли Джеральда Форда. Кифер Сазерленд в роли Франклина Д. Рузвельта. Даже если бы сериал был плохим, было бы полезно узнать, что эти замечательные актеры делают со своими ролями. [TRAILER]

«Белая горячка: взлет и падение Abercrombie & Fitch»

Вторник, 19 апреля, Нетфликс

«Горячие белые: Взлет и падение Abercrombie & Fitch» попали в чарты пригородного торгового центра, поскольку он стал пиком популярности (по крайней мере, для старшеклассников, которые хотели освоить «подготовленный, но лохматый» образ, который мы все ищем), и его резкое падение из-за обвинений в дискриминационном приеме на работу и повышенного внимания к имиджу бренда «Всеамериканский» (белый). Спродюсированный и снятый Элисон Клейман, это был бы идеальный документальный фильм для тех, кто зашел в магазин и нашел невероятно странным, что снаружи стоит молодой красавчик без рубашки. [TRAILER]

«Русская матрешка»

Среда, 20 апреля, Нетфликс

Как же так долго ждать? Первый сезон «Русской куклы» был снят с производства 1 февраля 2019 года. В шоу, сочетающем элементы драмы, комедии и научно-фантастического трио, играет Наташа Лионн (которая также создала шоу совместно с Эми Полер и Лесли Хедланд). житель Нью-Йорка (есть ли другие виды?), которые оказываются во временной петле «Грань будущего», которая начинается заново каждый раз, когда вы умираете. Какие еще странности вы увидите во втором сезоне? Пришло время узнать. В конце концов, мы ждали достаточно долго. [TRAILER]

«хозяин»

Четверг, 21 апреля, HBO Max.

Одним из самых больших сюрпризов недавно запущенного HBO Max было то, насколько забавным был «Бортпроводник». Это было так весело, что то, что изначально задумывалось как ограниченная серия, было поспешно перенесено на другой сезон. Мы здесь! Очаровательная Кейли Куоко вернулась, непреднамеренно наткнувшись на новые международные тайны и борясь со своей трезвостью, мы уверены. Если вы не видели первую, посмотрите ее быстро, прежде чем появится новая. Это достаточно затягивает, чтобы выпивать по выходным. [TRAILER]

«Меня называют магией»

Пятница, 22 апреля, Apple TV+

Думайте об этом как о аналоге (и очень спорного) HBO «Время побеждать: восхождение династии Лейкерс». Или, может быть, в ответ на «Последний танец» на ESPN и Netflix. Но что бы вы об этом ни думали, этот документальный фильм из четырех частей рассказывает о жизни Мэджика Джонсона, начиная с его первых дней в качестве баскетбольного феномена в колледже и заканчивая его временем в «Лейкерс» и его судьбоносным признанием в том, что он заразился ВИЧ и дальше — за его благотворительность и предпринимательство. Этот документальный фильм выглядит волшебно. [TRAILER]