Юрист из Санкт-Петербурга Андрей Никифоров был призван в российскую армию через четыре дня после того, как президент России Владимир Путин объявил о «частичной» мобилизации в попытке решить кадровые проблемы вооруженных сил в продолжающейся войне на Украине.

В течение двух недель Никифоров стал одним из первых мобилизованных, убитых во время успешного контрнаступления Украины.

«Его сестра получила черновик», — сказал The Moscow Times Александр Зеленский, глава Невской коллегии адвокатов, членом которой был Никифоров. «Он сообщил мне об этом и на следующий день собрал свои вещи и отправился в тренировочный центр».

Правозащитник Павел Чиков написал в Telegram в четверг, что Никифоров был убит 7 октября недалеко от оккупированного украинского города Лисисанск.

«Он был хорошим человеком, честным и смелым», — сказал Зеленский.

Сообщения о гибели призванных на Украине ветеранов — от таких адвокатов, как Никифоров, до жителей отдаленных сибирских деревень и бывших московских чиновников — в последние дни стали появляться все чаще, что свидетельствует о том, что в бой бросают новых солдат, которым не хватает подготовки.

8 октября в Украине скончались трое демобилизованных мужчин 32, 40 и 42 лет из Красноярского края Сибири, сообщают местные СМИ. сообщил Пятница.