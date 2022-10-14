От мобилизации до смерти за 10 дней: на Украине погибли российские призывники

Юрист из Санкт-Петербурга Андрей Никифоров был призван в российскую армию через четыре дня после того, как президент России Владимир Путин объявил о «частичной» мобилизации в попытке решить кадровые проблемы вооруженных сил в продолжающейся войне на Украине.
В течение двух недель Никифоров стал одним из первых мобилизованных, убитых во время успешного контрнаступления Украины.
«Его сестра получила черновик», — сказал The Moscow Times Александр Зеленский, глава Невской коллегии адвокатов, членом которой был Никифоров. «Он сообщил мне об этом и на следующий день собрал свои вещи и отправился в тренировочный центр».
Правозащитник Павел Чиков написал в Telegram в четверг, что Никифоров был убит 7 октября недалеко от оккупированного украинского города Лисисанск.
«Он был хорошим человеком, честным и смелым», — сказал Зеленский.
Сообщения о гибели призванных на Украине ветеранов — от таких адвокатов, как Никифоров, до жителей отдаленных сибирских деревень и бывших московских чиновников — в последние дни стали появляться все чаще, что свидетельствует о том, что в бой бросают новых солдат, которым не хватает подготовки.
8 октября в Украине скончались трое демобилизованных мужчин 32, 40 и 42 лет из Красноярского края Сибири, сообщают местные СМИ. сообщил Пятница.
Все трое якобы были убиты ровно через 10 дней.
Местные власти в Челябинской области России, недалеко от Уральских гор, подтвердили гибель пяти человек, которые были мобилизованы из Горкинского района региона в четверг.
«Скорбим вместе с родными и выражаем глубокие и искренние соболезнования», — сообщил местному информационному агентству 74.ru пресс-секретарь губернатора области Алексей Декслер. сообщил.
Но смерть в Челябинске вызвала возмущение в социальных сетях, и некоторые местные жители спрашивали, почему мужчин не обучали.
«Захочет ли Декслер расследовать, почему мальчики через неделю попали на передовую и погибли без подготовки и необходимого снаряжения?» Пользователь Анюта Степанова написала в ответ Почта О смертях в социальной сети ВКонтакте.
Объявляя мобилизацию 21 сентября, Путин пообещал, что все мужчины, призванные в армию, перед отправкой на фронт пройдут дополнительную подготовку.
Несмотря на подтверждение числа погибших призывников, челябинские власти не раскрыли ни обстоятельств гибели, ни имен пятерых бойцов, что вызвало панику среди местных жителей, которые не получали известий от мобилизованных родственников.
«Люди не могли добраться [their relatives] По состоянию на 3 октября», — сообщила пользователь Ирина Баумгартнер. написал В комментарии под постом о смертях.
«Не распространяйте фейковые новости. Проявите милосердие к женам и матерям, которые ждут мальчиков и не имеют к ним никакого отношения», — отметила пользовательница Катерина Кориткина.
Число убитых в Украине призывников может быть больше, чем те немногие имена, которые до сих пор были публично подтверждены.
Валентина Гребеник, ответственный секретарь Союза комитетов матерей солдат России, говорит, что объявления о гибели солдат на поле боя не публикуются.
«Тело должно быть доставлено в Россию… [necessary] Документы готовы, и только после этого уведомят семьи», — сказал он The Moscow Times.
Даже сторонники Кремля выражают озабоченность по поводу недостаточной подготовки мобилизованных, некоторые из которых не имеют военного опыта.
28-летний Алексей Мартынов, бывший глава московского городского управления, скончался через 17 дней после объявления Путиным о его мобилизации.
«У него не было боевого опыта. Его отправили на фронт через несколько дней после призыва», — сказала Лосева. написал В Телеграм.
«Военные офицеры, сейчас не время для лжи».
Россия создала 222 тысячи резервистов за три недели с начала мобилизации, заявил Путин журналистам на пресс-конференции в Казахстане в пятницу, добавив, что мобилизация завершится через пару недель, когда число призванных достигнет 300 тысяч человек.
Хотя многие наблюдатели предполагали, что гробы с телами демобилизованных солдат могут вызвать недовольство, такая подсказка казалась маловероятной.
Несколько родственников убитых призывников отказались говорить с The Moscow Times.
Также в Челябинской области многие местные жители в комментариях в сети выразили «гордость» за «героев», погибших за правое дело.
«Зная своих товарищей, я понимаю, что они непременно скорбят всеми фибрами сердца», — сказал житель того же района Александр Гертон, сочинивший стихотворение в память о погибших. Москва Таймс. «Но они гордятся своими сыновьями и братьями, которые мужественно выполнили свой воинский долг».
По словам независимого военного исследователя Павла Лузина, реакция общества на гибель демобилизованных солдат зависит от того, насколько быстро тела будут возвращены в Россию.
«Учитывая тот факт, что в первую очередь на фронт отправлялись наименее разговорчивые, наиболее благодушные и юридически безграмотные люди, быстрой реакции со стороны их социальных кругов ожидать не приходится», — сказал Лузин The Moscow Times.
«Но следующие могут очень быстро понять, что с ними происходит».
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