От редакции: Миру нужно мирно положить конец разногласиям, которые привели к глобальному экономическому кризису











Российское вторжение в Украину разделило международное сообщество и дестабилизировало глобальную экономическую среду, которая способствовала развитию в эпоху после окончания холодной войны.

Объявление об окончании холодной войны в 1989 году лидерами США и тогдашнего Советского Союза ослабило глобальную напряженность и принесло многим странам так называемые «дивиденды мира».

Прежде всего, произошло значительное сокращение военных расходов. США вдвое сократили свои расходы, которые выросли до более чем 6% ВВП. Тем временем Франция, Германия, Италия и другие страны сократили свои расходы до уровня 1%.

Высвободившиеся в результате деньги были использованы для содействия новому промышленному росту и поддержки жизни населения. Соединенные Штаты способствовали распространению Интернета, который тогда находился в зачаточном состоянии. Он усовершенствовал цифровую эпоху и привел к экономическим преобразованиям и изменениям в жизни людей.

Барьеры между Востоком и Западом были разрушены, и трансграничная экономическая активность возросла.

Японские, американские и европейские компании расширились до Китая и России, была создана международная система разделения труда. Занятость и доходы увеличились в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, и потребители в каждой стране получили возможность покупать дешевые товары.

Исчерпание прибыли окончания холодной войны

Комментируя глобализацию за последние 30 лет, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что «силы интеграции повысили производительность и уровень жизни, утроили размер мировой экономики и вывели 1,3 миллиарда человек из крайней нищеты».

Но вторжение в Украину изменило ситуацию. Противостояние России с Японией, США и странами Европы привело к ряду запретов на экспорт энергоносителей, продуктов питания и других товаров первой необходимости, были нарушены международные сети поставок. Американский политолог Ян Бремер отметил, что в мире наступил конец мирным завоеваниям и что неопределенность в отношении будущего международной системы возрастает. Он опасается, что мы увидим дальнейший раскол в мировой экономике и обществе, что приведет к ситуации, которая может оказаться необратимой.

Страны всего мира увеличивают свои военные расходы. Организация Североатлантического договора (НАТО), военный союз США, Канады и большей части Европы, стремится увеличить военные расходы как минимум до 2% ВВП государств-членов. Точно так же Япония планирует значительно увеличить свой текущий уровень около 1%. Экономические меры, принятые в ответ на кризис с коронавирусом, напрягли финансы стран по всему миру. Если они урежут другие бюджеты или увеличат налоги, чтобы обеспечить финансирование расходов на оборону, это только усилит давление на простых людей в обществе.

Рост цен на энергоносители и продукты питания также напрямую повлиял на жизнь людей. Соединенные Штаты погрузились в отрицательный рост, а экономики Японии, европейских стран и Китая также продолжали стагнировать. Это привело к «стагфляции» — сочетанию инфляции и стагнации — и есть опасения глобальной рецессии.

Более высокие цены в большей степени затрагивают малоимущих, увеличивая неравенство, распространившееся в результате кризиса с коронавирусом. По данным ООН, голод и нищета угрожают 1,6 млрд человек. Есть также много развивающихся стран с огромными долгами, таких как Шри-Ланка, которые обанкротились.

Распространение социальных волнений приводит к политической нестабильности. Если жесткая позиция и внешняя конфронтация как средство предотвращения внутреннего недовольства возобладают, это приведет к негативной причинно-следственной петле с усилением напряженности.

После холодной войны дешевые китайские товары продавались хорошо, что привело к сокращению рабочих мест в Соединенных Штатах и ​​спровоцировало конфронтацию между Вашингтоном и Пекином. Если деление мира на конкурирующие блоки будет происходить без разрешения негативных аспектов глобализации, ситуация будет только ухудшаться.

Нобуаки Такахаси, почетный профессор Университета Рицумейкан, прокомментировал: «Чем глубже взаимозависимость между странами, тем легче бедным странам и малообеспеченным классам в развитых странах страдать от разделения мира на блоки. разделены, здоровое развитие мировой экономики споткнется».

Международное сотрудничество – урок, извлеченный из Второй мировой войны

Для восстановления необходимо многостороннее сотрудничество. Однако структура G-20, которая представляет промышленно развитые страны и страны с формирующимся рынком, а также их регионы, остается неэффективной. На двух встречах подряд министрам финансов не удалось принять совместное заявление.

Мир должен вернуться к переоценке ценностей, которая последовала за Второй мировой войной.

Во время Великой депрессии 1930-х годов страны прибегали к протекционизму, вводя высокие тарифы для защиты своей промышленности. Соответственно, вражда между блоками углублялась, что привело к началу Второй мировой войны.

В 1944 году, до окончания войны, представители 44 союзных стран, включая США и Великобританию, встретились в Соединенных Штатах и ​​​​договорились о создании Бреттон-Вудской международной системы валютного управления. Это направлено на продвижение свободной торговли, которая укрепила экономические связи, и стабильность рынка обмена валюты, которая поддерживает эту торговлю. Присутствовавший на встрече министр финансов США Генри Моргентау-младший подчеркнул: «Мы пришли к пониманию того, что самый мудрый и эффективный способ защиты наших национальных интересов — это международное сотрудничество, то есть объединение усилий для достижения общих целей. был великим уроком, который преподала ему война.

Кооперация была отправной точкой послевоенного порядка и стала основой экономического развития.

Экономики стран всего мира тесно взаимосвязаны. Разорвать эти связи, как это было во времена холодной войны, нереально. Хотя международное сообщество по-прежнему бдительно относится к побочным эффектам глобализации, международное сообщество должно обуздать разногласия, усугубляющие кризис.