









Протест против российского вторжения в Украину распространяется в спортивной сфере. Несколько команд Европейской футбольной лиги УЕФА отказались играть за российские клубы, а российские спортсмены были отстранены от участия в чемпионате мира по фигурному катанию, запланированном на конец этого месяца во Франции.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям удалить спортсменов и руководителей из России, а также из Беларуси, которые помогали предыдущей военной операции в Украине.

Изначально было принято решение разрешить спортсменам обеих стран участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пекине, которые начинаются 4 марта. Однако в ответ на резкое противодействие спортсменов из Украины и других стран Международный паралимпийский комитет в последний момент принял решение не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Спорт призван представлять собой свободную деятельность личности и быть свободным от политики. В то же время она неотделима от общественных движений.

В декабре 2021 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Олимпийское перемирие перед Пекинскими и Паралимпийскими играми. Он действует до недели после закрытия Паралимпийских игр 2022 г. Хотя Россия является соавтором мирного соглашения, она нарушила решение о нападениях на Украину после окончания Олимпиады.

Это уже третий случай, когда Россия силой попирает Праздник мира. Во время летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Москва вмешалась в спор в Грузии в день церемонии открытия. Перед зимними Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году я выступал в Крыму на юге Украины.

Паралимпийские игры 2022 года пройдут во время войны, когда мирные жители Украины становятся жертвами атак России. Ответственность за эти обстоятельства лежит на президенте России Владимире Путине, начавшем военную операцию по вторжению к своему соседу.

Российский спорт пользуется щедрой государственной поддержкой со времен Советского Союза. Даже сегодня ее спортсмены по-прежнему находятся под сильным влиянием своего правительства, стремящегося олицетворять «сильную Россию».

Систематические допинговые операции появились в России относительно недавно, и с тех пор страна отстранена от крупных международных спортивных мероприятий.

Паралимпийские игры уходят своими корнями в инициативу, направленную на то, чтобы помочь раненым солдатам вернуться в общество. Игры означают молитву о мире. Мы надеемся, что спортивный мир сочувствует этому аспекту Паралимпийских игр и продолжит посылать сообщения.