От спорта до алкоголя и классической музыки бойкот России из-за ее вторжения в Украину усиливается

Корпорация Newfoundland Labrador Liquor Corporation (NLC), отвечающая за импорт, продажу и распространение алкоголя в провинции, Реклама в Твиттере Он удалит со своих полок продукты российского производства», — сказала она, добавив: «Эти продукты включают в себя стандартную русскую водку и русскую платиновую водку».
NLC управляет 25 винными магазинами и снабжает 144 торговых точек Liquor Express на Ньюфаундленде и Лабрадоре, по словам ее официального представителя. Веб-сайт.
Некоторые канадские потребители приветствовали этот шаг. хвалить в Твиттере как «отличное решение», в то время как другие были более скептический. «Что это будет делать?» Один критик написал: «NL Liquor и другие алкогольные бары уже купили и заплатили за продукцию. Им это ничуть не повредит».
Ликеро-водочная корпорация Ньюфаундленда и Лабрадора, а также другие юрисдикции по всей Канаде приняли решение убрать со своих полок товары российского производства. К ним относятся стандартная русская водка и стандартная русская платиновая водка.
— Магазин алкогольных напитков NLC (nlliquor) 25 февраля 2022 г.
В другом месте в Канаде Стивен Дель Дука, лидер Либеральной партии Онтарио, написал в Твиттере, что он написал письмо в Совет по контролю за спиртными напитками Онтарио, одному из крупнейших в мире покупателей и розничных продавцов алкогольных напитков, согласно его веб-сайту. Веб-сайт, «Приказ об экстренных действиях по изъятию русской водки с прилавков магазинов». «Должны быть рассмотрены любые способы импичмента Владимиру Путину как на региональном, так и на федеральном уровне», — сказал он.
Позже в пятницу Совет по контролю за алкоголем Онтарио заявил в заявление Российские товары будут изъяты примерно из 700 магазинов.
«LCBO поддерживает Украину, ее народ и канадско-украинскую общину здесь, в Онтарио», — сказала она.
В ответ на продолжающийся кризис премьер-министр Канады Джастин Трюдо на этой неделе объявил о санкциях в отношении 58 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Он сказал, что Канада больше не будет выдавать разрешения на экспорт в Россию и аннулировала сотни существующих разрешений на сумму более 545 миллионов долларов США.
В другом месте этот вид спорта по-прежнему оставался ареной провинции, поскольку Польская футбольная ассоциация объявила в субботу, что ее национальная футбольная команда не будет принимать участие в предстоящем отборочном матче чемпионата мира. Президент Польской футбольной ассоциации Чезаре Коллеза заявил, что матч должен состояться в России в следующем месяце.
«В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации против Украины сборная Польши не намерена играть плей-офф против России», — написал он в Twitter.
Нет больше слов, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации против Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Мы ведем переговоры с ассоциациями 🇸🇪 и 🇨🇿, чтобы представить совместное заявление ФИФА.
— Чарек_Кулеша 26 февраля 2022 г.
Польские игроки поддержали это решение.
«Это правильное решение! Я не могу представить игру за сборную России в ситуации, когда на Украине продолжается вооруженная агрессия», — капитан Роберт Левандовски. чирикать. «Российские футболисты и болельщики не несут ответственности за это, но мы не можем делать вид, что ничего не произошло».
Некоторые комментаторы онлайн он спросил Будет ли руководящий орган футбола, ФИФА, «держаться подальше от геополитики и придерживаться своего футбольного мандата», в то время как другие хвалил и хвалил игроки. Кто-то сказал: «Польша не должна занимать такую позицию, как Встроить твит Россию уже должны были выкинуть из конкурса».
Четверг, ФИФА Он сказал в заявлении Он осуждает применение Россией силы в Украине и продолжит следить за ситуацией.
Еще один финал крупной футбольной лиги был перенесен из России во Францию из-за вторжения: УЕФА объявил в пятницу, что перенесет финал Лиги чемпионов, который состоится 28 мая, с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге в Париж.
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