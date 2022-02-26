От спорта до алкоголя и классической музыки бойкот России из-за ее вторжения в Украину усиливается

Корпорация Newfoundland Labrador Liquor Corporation (NLC), отвечающая за импорт, продажу и распространение алкоголя в провинции, Реклама в Твиттере Он удалит со своих полок продукты российского производства», — сказала она, добавив: «Эти продукты включают в себя стандартную русскую водку и русскую платиновую водку».

NLC управляет 25 винными магазинами и снабжает 144 торговых точек Liquor Express на Ньюфаундленде и Лабрадоре, по словам ее официального представителя. Веб-сайт.

Некоторые канадские потребители приветствовали этот шаг. хвалить в Твиттере как «отличное решение», в то время как другие были более скептический. «Что это будет делать?» Один критик написал: «NL Liquor и другие алкогольные бары уже купили и заплатили за продукцию. Им это ничуть не повредит».

Ликеро-водочная корпорация Ньюфаундленда и Лабрадора, а также другие юрисдикции по всей Канаде приняли решение убрать со своих полок товары российского производства. К ним относятся стандартная русская водка и стандартная русская платиновая водка. — Магазин алкогольных напитков NLC (nlliquor) 25 февраля 2022 г.

В другом месте в Канаде Стивен Дель Дука, лидер Либеральной партии Онтарио, написал в Твиттере, что он написал письмо в Совет по контролю за спиртными напитками Онтарио, одному из крупнейших в мире покупателей и розничных продавцов алкогольных напитков, согласно его веб-сайту. Веб-сайт, «Приказ об экстренных действиях по изъятию русской водки с прилавков магазинов». «Должны быть рассмотрены любые способы импичмента Владимиру Путину как на региональном, так и на федеральном уровне», — сказал он.

Позже в пятницу Совет по контролю за алкоголем Онтарио заявил в заявление Российские товары будут изъяты примерно из 700 магазинов.

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«LCBO поддерживает Украину, ее народ и канадско-украинскую общину здесь, в Онтарио», — сказала она. READ Сказки Уолтера Гретцки: знаменитый каток на заднем дворе, время для русских вечеринок и извлеченные уроки

В ответ на продолжающийся кризис премьер-министр Канады Джастин Трюдо на этой неделе объявил о санкциях в отношении 58 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Он сказал, что Канада больше не будет выдавать разрешения на экспорт в Россию и аннулировала сотни существующих разрешений на сумму более 545 миллионов долларов США.

В другом месте этот вид спорта по-прежнему оставался ареной провинции, поскольку Польская футбольная ассоциация объявила в субботу, что ее национальная футбольная команда не будет принимать участие в предстоящем отборочном матче чемпионата мира. Президент Польской футбольной ассоциации Чезаре Коллеза заявил, что матч должен состояться в России в следующем месяце.

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«В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации против Украины сборная Польши не намерена играть плей-офф против России», — написал он в Twitter.

Нет больше слов, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации против Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Мы ведем переговоры с ассоциациями 🇸🇪 и 🇨🇿, чтобы представить совместное заявление ФИФА. — Чарек_Кулеша 26 февраля 2022 г.

Польские игроки поддержали это решение.

«Это правильное решение! Я не могу представить игру за сборную России в ситуации, когда на Украине продолжается вооруженная агрессия», — капитан Роберт Левандовски. чирикать. «Российские футболисты и болельщики не несут ответственности за это, но мы не можем делать вид, что ничего не произошло».

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Четверг, ФИФА Он сказал в заявлении Он осуждает применение Россией силы в Украине и продолжит следить за ситуацией.

Еще один финал крупной футбольной лиги был перенесен из России во Францию ​​из-за вторжения: УЕФА объявил в пятницу, что перенесет финал Лиги чемпионов, который состоится 28 мая, с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге в Париж.

Что касается других видов спорта, то в пятницу звезда российского хоккея из «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Овечкин выступил с антивоенным посланием и выразил надежду на то, что боевые действия скоро закончатся и наступит «мир во всем мире».

Российский теннисист Андрей Рублев стал вирусным в Интернете после того, как видеозапись, на которой он написал «Нет войне, пожалуйста», была показана телекамерой через несколько мгновений после того, как он выиграл матч в Дубае в пятницу.

В автоспорте Формула-1 заявила на этой неделе, что отозвала свою гонку из российского города Сочи после вторжения в Украину. Гран-при России был запланирован на 25 сентября.

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«Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий в Украине и с надеждой на быстрое и мирное решение сложившейся ситуации», — говорится в заявлении Формулы-1. Бывший чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель также заявил, что не будет участвовать в гонках в России.

Мальчик играет на пианино в холле харьковской гостиницы, пока российские войска продвигаются в город. (Уитни Лайминг/The Washington Post)

Венский филармонический оркестр сказал, что он сделал то же самое в искусстве Проекция Россиянин Валерий Гергиев в качестве лидера американского концертного тура, который начинается в Карнеги-холле, благодаря его поддержке президента Владимира Путина.