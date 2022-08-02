От станций метро до торговых центров Тайвань — бомбоубежище

ТАЙБЭЙ (Рейтер) — Тайвань готовит свои бомбоубежища, поскольку рост напряженности в отношениях с Китаем и вторжение России в Украину вызывают новые опасения по поводу возможного нападения Китая на демократический остров.
Китай считает Тайвань территорией и усилил свою военную активность в воздухе и на море вокруг него. Тайвань пообещал защищать себя и сделал укрепление своей обороны приоритетом посредством регулярных военных и гражданских учений. Читать далее
Подготовка включает в себя обозначение укрытий, где люди могут укрыться, если китайские ракеты начнут летать, не в специально построенных бункерах, а в подземных пространствах, таких как подземные парковки, система метро и подземные торговые центры.
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В столице Тайбэе насчитывается более 4600 таких приютов, в которых могут разместиться около 12 миллионов человек, что более чем в четыре раза превышает население страны.
18-летняя Хармони Ву была удивлена, узнав, что подземный торговый центр, где она и другие парни недавно репетировали некоторые танцевальные движения, в случае войны превратится в бомбоубежище.
Но она сказала, что понимает, почему.
«Доступ к укрытию очень необходим. Мы не знаем, когда может начаться война, и они обеспечат нам безопасность», — сказал Ву возле станции метро Тайбэя.
«Война жестока. Мы не сталкивались с ней раньше, поэтому мы не готовы», — сказала она.
Чиновники Тайбэя обновили свою базу данных назначенных убежищ, разместили их места в приложении для смартфонов и запустили кампанию в социальных сетях и на плакатах, чтобы люди знали, как найти ближайшие убежища.
Входы в приюты отмечены желтым маркером, размером примерно с лист формата А4, с указанием максимального количества человек, которое они могут вместить.
Высокопоставленный чиновник городского управления, ответственный за приюты, сказал, что события в Европе вызвали новое чувство безотлагательности.
«Посмотрите на войну в Украине, — сказал агентству Рейтер директор Управления строительства Аберкромби Янг.
«Нет никакой гарантии, что невинные люди не будут избиты», — сказал он, добавив, что именно поэтому общественность должна быть проинформирована.
«Все граждане должны знать о кризисе… Нам нужны убежища на случай нападения китайских коммунистов».
«несжатый»
В прошлом месяце Тайвань впервые провел масштабные учения по воздушному налету на острове после того, как пандемия коронавируса нарушила регулярные учения.
Среди инструкций, данных гражданам в случае падения ракет, было приземляться на подземных парковках, закрывая руками глаза и уши, с открытым ртом — чтобы уменьшить воздействие взрывной волны.
Некоторые сторонники гражданской обороны говорят, что необходимо сделать больше.
По закону власти обязаны содержать приюты в чистоте и открывать их, но не обязаны обеспечивать их такими припасами, как еда и вода.
Исследователи в парламенте призвали в июне доставить в приюты предметы первой необходимости.
Ву Энох из правящей Демократической прогрессивной партии говорит, что общественность должна подготовить спасательные средства, чтобы взять их с собой, когда они ищут убежища.
«Важно то, что вы приносите с собой, чтобы люди оставались там надолго», — сказал Ву, сославшись на медицинские принадлежности и даже инструменты для строительства импровизированного туалета.
После десятилетия бряцания мечами через Тайваньский пролив, отделяющий демократический остров от Китая, многие тайваньцы, кажется, смирились с угрозой китайского вторжения.
«Я не нервничаю. Я живу как обычно. Когда это происходит, это происходит», — сказала 17-летняя Тереза Чанг, которая также занималась танцами в андеграунде.
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Дополнительные отчеты Yimo Lee, Fabian Hammacher и Ann Wang; Монтаж Роберт Перселл
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