Шакил О’Нил высказался о российских тюрьмах после приговора Бритни Гренье к девяти годам тюремного заключения за хранение наркотиков. Большой Дизель долгое время работал с правоохранительными органами и в настоящее время является почетным депутатом округа Клейтон, штат Джорджия. В результате Шакил О’Нил поделился своей идеей российской тюрьмы, в которой могла бы находиться звезда WNBA, пока Вашингтон не заключит сделку с Москвой.

В последнем эпизоде ​​​​своего сериала The Big Podcast«Шак поделился своими мыслями о последних обновлениях статуса Бритни Гренье. На самом деле, Шак выразил искреннюю озабоченность по поводу изгнанной звезды «Феникса» Меркьюри. Как оказалось, легенда «Лейкерс» не очень положительно относится к российской пенитенциарной системе.

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Шакил О’Нил о российских тюрьмах

В начале подкаста Шакил О’Нил признался, что не обладает обширными знаниями о российских тюрьмах. Другими словами, его представление о типичной русской тюрьме почерпнуто из фильмов. И, как оказалось, это не очень желательное место.

НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк — 6 ДЕКАБРЯ: Шакил О’Нил продвигает «детские игрушки» во время серии AOL BUILD в штаб-квартире AOL 6 декабря 2016 года в Нью-Йорке. (Фото Донны Уорд/Getty Images)

«Я видел много фильмовпатрон Он сказал. «И я никогда не видел в кино русской тюрьмы такой роскошной. «

Между тем, ведущая Shack Нишель Тернер отметила, что ни одна тюрьма в мире не является такой роскошной и желанной. All-Stars утвержден 15 раз.

Кстати, у Шака уже есть опыт работы в полиции. Во время своего пребывания в «Лейкерс» четырехкратный чемпион НБА посещал Резервную академию округа Лос-Анджелес, чтобы получить квалификацию офицера запаса полиции порта Лос-Анджелеса.

В 2005 году Шак стал вице-маршалом США. Кроме того, он также был почетным заместителем шерифа округа Броуард (Флорида). В настоящее время он работает в правоохранительных органах Грузии в качестве почетного депутата.

Статус Бритни Грейнер

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Звезде WNBA Бритни Грейнер грозит девять лет тюремного заключения за ношение картриджей для электронных сигарет, наполненных маслом каннабиса. Однако СМИ сообщают о возможности обмена пленными.

В качестве возможного варианта сделки по обмену было предложено имя российского торговца оружием Виктора Бута. В настоящее время Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США.

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Между тем Кремль требовал, чтобы переговоры шли по надежному каналу без какой-либо огласки. Эта просьба о конфиденциальности вызвала дополнительные опасения по этому поводу.