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ЛОЗАННА, Швейцария — Международный олимпийский комитет заявил в четверг, что Россия и Беларусь не получат официального приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже, когда более 200 национальных команд получат свои традиционные приглашения в конце этого месяца.

По традиции Международный олимпийский комитет ровно за год до открытия летних или зимних Игр приглашает на это мероприятие все национальные команды мира.

Несмотря на изменение протокола, некоторые российские и белорусские спортсмены все еще могут соревноваться в Париже, несмотря на войну их стран с Украиной. Их национальные команды не будут обязаны присутствовать.

Международный олимпийский комитет заявил в четверг, что 203 национальных олимпийских комитета, имеющих право участвовать в соревнованиях, отправят свои приглашения в Париж 26 июля.

По изложенным причинам это исключит национальные нефтяные компании России и Беларуси, а также Национальную нефтяную корпорацию Гватемалы, деятельность которой в настоящее время приостановлена. заявил олимпийский комитет в текущей ситуации.

Главой Национальной нефтяной корпорации Беларуси является Виктор Лукашенко, сын лидера страны Александра Лукашенко. Он последовал за своим отцом на олимпийский пост.

В прошлом году Международный олимпийский комитет призвал международные спортивные организации запретить и изолировать спортсменов, официальных лиц и принимающие города из России и Беларуси в дни войны, начавшейся 17 месяцев назад.

В этом году, когда приближаются следующие Олимпийские игры, Эти спортивные организации оплачивались Международным олимпийским комитетом. Попытаться разрешить некоторым россиянам и белорусам, которых оценивают как нейтральных лиц, участвовать в парижских квалификациях.

МОК неоднократно заявлял, что может вообще не приглашать Россию и Беларусь на свое мероприятие.

«Международный олимпийский комитет примет это решение в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований», — сказал Аль-Хамис.

Гватемала сейчас Отстранен от олимпийского движения Из-за предполагаемого вмешательства правительства в независимость Национальной нефтяной корпорации.