Официально: китайский лунный зонд будет нести французское и российское оборудование

Тяньвэнь-1 на пути к Марсу, 16 декабря 2020 года.

Официальное информационное агентство сообщило, что Китай запустит в 2024 году роботизированный лунный десантный корабль, который будет перевозить оборудование из Франции, Швеции, России и Италии.

Главный разработчик программы Ху Хао заявил на конференции в субботу, что в планах Chang’e 6 приземлиться возле южного полюса Луны и собрать образцы, чтобы доставить их на Землю.

Посадочный модуль Chang’e является частью усилий Китая по исследованию космоса, в которые также входит зонд, готовящийся к посадке роботизированного транспортного средства на Марс. Есть также планы создания пилотируемой орбитальной станции, высадки человека на Луну и восстановления почвы с астероида.

В декабре предыдущий лунный зонд Chang’e 5 вернул на Землю лунные камни – впервые с 1970-х годов.

Ху Цзиньтао сказал на конференции в Нанкине, восточный Китай, что Chang’e 6 «автоматически соберет образцы луны для всестороннего анализа и исследования».

Ху сказал, что посадочный модуль, как ожидается, будет нести инструменты, разработанные учеными из Франции, Швеции, Италии и России. Он не сообщил подробностей о том, что они будут делать.

Объявление отражает растущее взаимодействие между секретной космической программой Китая, связанной с военными, и другими странами.