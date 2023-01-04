Официально Galaxy A14 5G станет первым смартфоном Samsung Galaxy A 2023 года

Менее чем через неделю после того, как мы попрощались с 2022 годом, Samsung официально выпустила свой первый смартфон Galaxy A на 2023 год. Samsung представила Galaxy A14 5G, преемника Galaxy A13 5G 2021 года, за день до ежегодной выставки Consumer Electronics Show (CES). в Лас-Вегасе, Вегас, США.

Galaxy A14 5G поставляется с рядом обновлений спецификаций.

Информация о Galaxy A14 5G просачивалась несколько раз за последние несколько месяцев, и большая часть из них, похоже, точна. Телефон оснащен 6,6-дюймовым дисплеем Full HD+ с частотой обновления 90 Гц и оснащен новым процессором Exynos 1330, заменяющим чип MediaTek, который питает Galaxy A13 5G, сохраняя при этом ту же батарею емкостью 5000 мАч, что и раньше.

A14 5G поставляется с 4 ГБ / 6 ГБ ОЗУ в сочетании с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти с возможностью увеличения хранилища на 1 ТБ с помощью слота microSD. Что касается изображений, A14 5G оснащен тройной задней камерой, состоящей из основной камеры на 50 МП, камер глубины на 2 МП и макрокамер, а передняя камера получает датчик 13 МП.

Galaxy A14 5G — это первый анонсированный телефон Samsung с Android 13 и One UI (Core) 5.0, работающий на нем из коробки. Однако с точки зрения обновлений программного обеспечения A14 5G не получит особого отношения и имеет право только на два года обновлений операционной системы и четыре года обновлений безопасности.

Продажи Galaxy A14 5G стартуют в апреле

Samsung предложит четыре варианта цвета для A14 5G: черный, серебристый, темно-красный и светло-зеленый. Цены начинаются с 229 евро за варианты 4 ГБ + 64 ГБ, и телефон будет продаваться на всех европейских рынках с апреля. Информация о доступности для других рынков, а также информация о ценах на другие конфигурации памяти в настоящее время неизвестны.