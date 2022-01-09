Официальные лица детализируют «сильнодействующие» санкции против России, которые могут отличаться от санкций 2014 года

Источники заявили, что санкции могут оказать существенное влияние на российских потребителей, промышленные операции и занятость, а в некоторых случаях поместят Россию в ту же ограничительную группу стран для целей экспортного контроля, что и Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Вместо этого, заявили чиновники, администрация примет подход «начни с высокого, оставайся с высоким», в соответствии с которым Соединенные Штаты, в координации с союзниками, нанесут удар по своей финансовой системе и секторам, которые считаются жизненно важными для Кремля.

Изменение стратегии — это признание того, что санкции пока не изменили поведение президента России Владимира Путина, и отражение собственных убеждений Байдена. Будучи вице-президентом в 2014 году, Байден призвал президента Барака Обаму ввести более жесткие санкции против России и вооружить Украину. Но в итоге оно было отменено.

Став президентом, Байден пообещал «серьезные последствия» для российской экономики, если Путин отдаст приказ о полномасштабном вторжении в Украину. Источники, знакомые с вариантами санкций, сообщили, что администрация готовит ряд важных торговых ограничений на случай нападения России, включая меры экспортного контроля, которые могут лишить Россию возможности импортировать смартфоны, самолеты и ключевые автокомпоненты. По словам источников, ограничения могут затормозить технологический прогресс России, в том числе в оборонной и гражданской авиации. Учитывая базу прямых иностранных продуктов, которые Соединенные Штаты навязали китайской технологической компании Huawei, администрация Байдена взвешивает запрет на экспорт в Россию микроэлектроники — например, компьютерных чипов, — разработанных с использованием американского программного обеспечения или произведенных на американском оборудовании. Некоторые представители администрации Байдена в последние недели предупреждали о сопутствующем экономическом ущербе от жестких санкций и риске ответных кибератак со стороны России, если Соединенные Штаты продолжат санкции. Но другие в администрации считают, что оцениваемые жесткие санкции окажут управляемое влияние на Соединенные Штаты, и они заявили, что Соединенные Штаты вместе с союзниками предпринимают шаги для смягчения любых нежелательных последствий. READ Около 400 российских компаний запускают инвестиционные проекты в Мурманской области - Губернатор - Бизнес и экономика Развертывание ракет По словам другого высокопоставленного представителя администрации, администрация Байдена открыта для обсуждения размещения ракет на Украине и в Европе и возможности ограничения маневров США и НАТО во время предстоящих переговоров, если Россия будет придерживаться «взаимных» обязательств. Чиновник отметил, что Байден сказал Путину, что у США нет планов размещать наступательные ракеты в Украине. Соединенные Штаты также готовы обсудить будущее некоторых ракетных систем в Европе по линии ДРСМД, которого больше не существует. Чиновник, однако, подчеркнул, что предстоящие двусторонние переговоры между российскими и американскими официальными лицами не приведут к каким-либо немедленным и конкретным договоренностям, и что официальные лица должны будут довести все, что обсуждалось, в Вашингтон и проконсультироваться с союзниками Америки в регионе. «Мы идем на эти встречи с духом реализма, а не с чувством оптимизма», — сказал чиновник, отметив, что США не будут знать, готова ли Россия серьезно и добросовестно вести переговоры до начала переговоров. « Этот чиновник подчеркнул, что численность войск или статус сил США/НАТО в Европе окончательно не обсуждаются на предстоящих переговорах; Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в среду в Твиттере, что изменения в силе не обсуждаются. Кирби писал: «Могу ли я сказать однозначно, что мы не рассматриваем сокращение войск в Европе или изменение ситуации там. Мы также не рассматриваем изменение численности войск в странах Балтии и Польше». Чиновник также подчеркнул, что заявления Кремля во время или после встречи, а также то, что сообщалось российскими государственными СМИ, на самом деле могут не отражать то, что было сделано в зале.