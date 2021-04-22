Официальные лица заявили, что Байден готовится рассматривать геноцид армян как геноцид

ВАШИНГТОН. Официальные лица США заявили, что президент Байден готов официально объявить резню армян в начале двадцатого века геноцидом, что является редким шагом, который еще больше обострит отношения с Турцией.

Официальные лица заявили, что Байден, как ожидается, назовет депортацию, голод и резню армян от рук турок-османов геноцидом.

Язык будет частью ежегодного манифеста, приуроченного к Дню поминовения в субботу. Официальные лица добавили, что не было принято никаких окончательных решений или брифингов и что г-н Байден мог сделать символическое заявление, не называя убийства геноцидом, как это сделали другие президенты.

Турция отрицает, что убийства представляют собой геноцид, заявляя, что армяне восстали против правительства. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил Haberturk TV во вторник, что заявление Байдена только навредит отношениям. Представитель посольства Турции в Вашингтоне не дал никаких комментариев.

Большинство историков признают отношение Османской империи к армянам и членам других этнических и религиозных меньшинств с 1915 по 1923 год как геноцид.

В предвыборной кампании г-на Байдена за месяц до ноябрьских выборов было заявлено, что он «признает Геноцид армян и сделает всеобщие права человека главным приоритетом для своей администрации, чтобы подобная трагедия не повторилась».

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила в среду, что в субботу администрация расскажет больше по этому поводу, но заявила, что пока не будет предоставлять подробностей.

В последние годы отношения между США и Турцией, членом НАТО, ухудшились из-за приобретения Анкарой российской системы противовоздушной обороны С-400, а также из-за проблем с правами человека и гражданских прав при президенте Реджепе Тайипе. Эрдоган и роль Турции в Несколько региональных конфликтов.

Армянские беженцы около 1915 года.

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Картины из истории / фотоработы





Под давлением Конгресса администрация Трампа наложила санкции на турецкие правительственные структуры в связи с приобретением С-400, который, по словам представителей Пентагона, может быть использован для сбора разведывательной информации о истребителях-невидимках F-35, которые Турция планирует закупить. Анкара снята с участия В программе истребителей-невидимок F-35, возглавляемой США.

В 2019 году Конгресс подавляющим большинством принял необязательные резолюции в Палате представителей и Сенате. Он назвал действия 1915 года геноцидом. Публикация президентского заявления всегда была приоритетом для большой армяно-американской общины, которая столкнулась с усилиями Турции собственными усилиями.

Аналитики считают, что если бы Байден официально использовал термин «геноцид», Анкара могла бы отреагировать, обратив внимание на то, как европейские поселенцы обращаются с коренными американцами; Организация дипломатической акции протеста; Или, хотя это маловероятно, Соединенным Штатам запретили использовать базу ВВС Инджирлик в стране.

Синан Ульген, бывший турецкий дипломат и глава стамбульского аналитического центра EDAM, сказал, что Турция также может создать неформальные барьеры для импорта из Соединенных Штатов. В ответе, вероятно, будет учтено, что многие граждане Турции разделяют взгляды правительства на историю, сказал г-н Ульген.

«Турецкое население рассматривает эту страницу истории как страницу, где трагедии обрушились не только на армян, но и на турок, столкнувшихся с этническими чистками на Балканах», – сказал г-н Ульген.

Споры по поводу языка возникли в результате попыток времен Первой мировой войны депортировать около двух миллионов армян из Турции во времена молодой Турецкой империи. По оценкам, около 1,5 миллиона армян погибли, а полмиллиона покинули свои дома. Сегодняшняя Армения, бывшее советское государство, занимает лишь часть традиционной армянской родины в горах Кавказа, граничащих с Турцией.

Поделитесь своими мыслями Стоит ли использование геноцида президентом Байденом напряженности в американо-турецких отношениях? Почему и почему нет? Присоединяйтесь к беседе ниже.

Ранее президент Рональд Рейган, который начал свою политическую карьеру среди значительной части американского армяно-американского населения в Калифорнии, в своих комментариях о Холокосте и других злодеяниях называл резню геноцидом. Однако другие президенты воздержались от использования этого термина во время своего пребывания в должности.

предыдущий президент

Дональд Трамп

В заявлении, посвященном Дню памяти геноцида армян, она охарактеризовала действия 1915 года как «одно из самых ужасных массовых злодеяний двадцатого века». Пресс-секретарь Белого дома Кайли Макнани однажды упомянула «памятник геноциду армян» во время пресс-конференции.

Посол Армении в США Фарозан Нарцисян заявил Wall Street Journal, что надеется, что Белый дом Байдена последует за объявлением геноцида.

«Акцент Соединенных Штатов на Геноциде армян не только укрепляет доверие к Америке в вопросах прав человека, но и помогает предотвратить геноцид в будущем», – сказал исполнительный директор Армяно-американского общества Брайан Ардони.

Арам Сурин Хамбриан, исполнительный директор Армяно-американского национального комитета, призвал г-на Байдена усилить поддержку США Армении, которую он назвал «не имеющей выхода к морю, осажденной и ведущей геноцид страной, сталкивающейся с постоянными попытками Анкары и Баку завершить это». преступление.”

Посол Азербайджана в США Илен Сулейманова заявила, что заявление Вашингтона о геноциде «не способствует нормализации отношений между Арменией и Турцией», включая открытие закрытых границ между Турцией и Арменией. Он сказал: «Это не будет полезно в регионе».

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