Официальные лица обеспокоены недостаточной подготовкой китайской хоккейной команды к Олимпиаде | Спортивный

Автор Стивен Винно А. NS. хоккейный писатель



Международные хоккейные официальные лица надеются избежать унижений на льду, когда сборная Китая дебютирует на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Они умоляли НХЛ отправить игроков на игры в Китай, но теперь обеспокоены тем, что хозяева поля могут даже не забить гол.

Страна-организатор автоматически квалифицируется для участия в каждом виде спорта на Олимпийских играх, но состав китайских мужчин — вместе с горсткой натурализованных американцев и канадцев — встретится с виртуальными командами All-Star НХЛ из Канады и США в первом раунде. Международная федерация хоккея опасается, что исторические взрывы могут нанести ущерб имиджу олимпийского хоккея, особенно после того, как она убедила Международную федерацию хоккея взять двухнедельный перерыв, чтобы позволить лучшим игрокам мира соревноваться. READ Видео: болид улетает в нескольких сантиметрах от зрителей во время ралли Россия

Чтобы увидеть, как все может пойти не так, на следующей неделе ИИХФ проводит необычный тест в Москве, где игроки китайской команды сыграют с российскими профессионалами и попытаются посоревноваться. Непонятно, что может произойти, если команда сыграет так же плохо, как в последних играх, что вызывает опасения, что он может не забить ни разу на льду дома перед своими домашними болельщиками.