Официальные лица США и России поздравляют с продлением договора СНВ | Голос Америки

ЖЕНЕВА – Соединенные Штаты и Россия согласились, что продление на пять лет Соглашения о стратегическом разоружении (СНВ) улучшит национальную и международную безопасность. Соглашение ограничивает количество стратегических ядерных вооружений и межконтинентальных баллистических ракет, которые каждая сторона может поддерживать.

Совет Безопасности ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий В отдельных выступлениях на конференции постоянные представители США и России выразили удовлетворение соглашением о СНВ, которое их страны заключили во вторник.



Досье – посол США по разоружению в ООН Роберт Вуд 19 апреля 2018 г. на Генеральной Ассамблее ООН в Женеве, Швейцария. Выступая в европейской штаб-квартире.

Посол США Роберт Вуд сказал, что Вашингтон считает, что новое соглашение СНВ отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, их союзников и мирового сообщества. Он отметил, что США и Россия находятся в соглашении с момента его вступления в силу в 2011 году. Он сказал, что с нетерпением ждет продолжения этой записи.

«Сейчас действует соглашение о продлении. ஆட்சி Его режим проверки помогает Соединенным Штатам и России контролировать соблюдение соглашения и дает нам уверенность в том, что их соответствующие силы находятся в рамках соглашения, и дает нам представление о стратегических ядерных силах и операциях друг друга. О контракте “, – сказал он.

Новый режим инспекции и проверки, который будет установлен, позволит осуществлять спутниковый и дистанционный мониторинг и инспекцию на местах объектов ядерного оружия обеих стран.

Посол России Геннадий Катилов высоко оценил сбалансированный подход двух ядерных держав к продлению договора СНВ. По его словам, это отражает чувство ответственности, которое обе стороны испытывают в отношении важности поддержания глобальной стратегической стабильности.

«Мы приветствуем решение новой администрации США отреагировать на нашу российскую инициативу продлить пятилетнее соглашение без дополнительных условий. Мы видим последовательность действий, предпринятых президентом Джо Байденом, – сказал он.

Послы США и России согласились с тем, что новое соглашение о СНВ является началом, а не концом их участия в стратегических вопросах. Они заявили о срочности принятия новых мер контроля над вооружениями, направленных на контроль над ракетно-ядерным оружием.