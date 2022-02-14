Официальные лица США опасаются вторжения России в ближайшее время, а законодатели расходятся во мнениях относительно того, когда вводить санкции.

ВАШИНГТОН (Nexstar). Несмотря на телефонные звонки и публичные и частные предупреждения со стороны Соединенных Штатов и их союзников, президент России Владимир Путин, похоже, остается равнодушным.

«По сути, они могут начать военные действия в любое время», — сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

В программе CBS «Face the Nation» Салливан сказал, что Россия продолжает наращивать военную мощь у границ Украины, в то время как Соединенные Штаты и их союзники продолжают готовиться к худшему.

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, каждый дюйм территории, подпадающей под действие статьи 5, и мы считаем, что Россия полностью понимает это послание», — сказал Салливан.

Утром в воскресенье президент Байден поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Белый дом сообщает, что два лидера договорились «… проводить дипломатию и сдерживание в ответ на наращивание российской военной мощи».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил Fox News в воскресенье, что Соединенные Штаты по-прежнему надеются на мирный исход.

«Мы по-прежнему верим, что здесь есть способ снизить напряженность и найти мирный выход», — сказал Кирби.

Законодатели на Капитолийском холме расходятся во мнениях относительно того, наказывать ли Россию экономическими санкциями сейчас или ждать, пока русские нападут на Украину.

На этой неделе на канале ABC спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) выступила в защиту решения президента отложить санкции до тех пор, пока Россия не примет меры.

«У его агрессии есть очень серьезные последствия, и мы едины в их использовании», — сказала Пелоси.

Но сенатор Линдси Грэм считает, что Конгрессу необходимо уже сейчас спустить курок в отношении санкций.

Грэм сказал: «… освобождение до вторжения и санкции после вторжения разрушили бы рубль и нанесли ущерб российской экономике».

Законодатели и представители администрации продолжают призывать американцев, находящихся в Украине, немедленно покинуть эту страну.