Официальный барабанный контроллер Hori Taiko no Tatsujin для Nintendo Switch упал до самой низкой цены за всю историю.

Если вы с нетерпением ждали официального барабанного контроллера для Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! Но, отступив на заоблачную цену, посмотрите еще раз. Сейчас он продается по самой низкой цене.

Официальный Taiko no Tatsujin для Switch

Прямо сейчас вы можете приобрести официально лицензированный роликовый контроллер Hori Taiko no Tatsujin в магазине Bandai Namco всего за 62,99 доллара, что на 10% дешевле оригинальной версии MSRP за 70 долларов. Эту барабанную установку я никогда не продавал в Bandai Namco, и обычно единственный способ получить ее — через сторонних продавцов, таких как Amazon. Они обычно дороже, около 80-100 долларов. Обратите внимание, что Игра не включена С барабанной установкой, так что выбирайте то, что сильно обесценено Фестиваль ритма Taiko no Tatsujin Game Over на Amazon в то же время.

Taiko no Tatsujin — это очень веселая и сложная игра с перкуссией для Nintendo Switch. Taiko no Tatsujin, возможно, неплох в Штатах, но франшиза стала огромным хитом и популярностью в Японии. Там это обычное дело в галереях, где вы часто увидите маэстро, выполняющего суперсеты на самых высоких уровнях сложности. Nintendo Switch имитирует эту игру во всем, кроме элементов управления. В то время как в аркадной версии вы бьете по барабанным палочкам, в версии Switch вам приходится использовать кнопки управления или сенсорный интерфейс. Эта официальная ударная установка от Hori максимально приближена к аркадной версии. Он отзывчивый и прочный, благодаря чему Taiko no Tatsujin будет казаться совершенно новой (и лучшей) игрой.

