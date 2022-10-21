Официальный представитель НБА Тони Браун скончался в возрасте 55 лет после борьбы с раком.

НБА объявила, что давний баскетбольный арбитр Тони Браун скончался в четверг после борьбы с раком поджелудочной железы.

Ему было 55 лет.

«Мы сохранили любовь и поддержку на протяжении всего этого пути, взращивая силу, принятие и мир», — говорится в заявлении жены Тони, Тины Браун. «Мы просим вас присоединиться к нам в этом духе, когда мы готовимся отпраздновать жизнь Тони. Большое спасибо деревне семьи и друзей, близких и далеких, старых и новых. Ваша любовь безмерна».

В апреле 2021 года у Брауна диагностировали рак поджелудочной железы 4 стадии. В прошлом сезоне он довольно много работал в Центре перезагрузки НБА, но в последние дни он поступил в центр по уходу за престарелыми в Атланте.

Браун провел два десятилетия в качестве официального лица команды НБА и за свою карьеру провел 1110 игр регулярного сезона. Он также работал в 35 плей-офф и дебютировал в финале НБА в сезоне 2019-20, который закончился внутри пузыря НБА в Мире Уолта Диснея.

Таллахасси, Флорида, был уроженцем, который также работает в играх чемпионата CBA и WNBA. В Ассошиэйтед ПрессОна работала в паре на Матчах Всех Звезд. Выпускник Университета Кларка в Атланте также работал в Delta Airlines на различных должностях, уйдя в отставку с должности бортпроводника в 2007 году, чтобы работать полный рабочий день.

«Тони Браун был одним из самых блестящих арбитров в НБА и вдохновлял своих товарищей по команде», — говорится в заявлении комиссара НБА Адама Сильвера. «После того, как в начале прошлого года у Тони был диагностирован рак поджелудочной железы, Тони мужественно прошел через бесчисленные курсы терапии, чтобы вернуться к работе в прошлом сезоне в Центре перезапуска НБА, продемонстрировав самоотверженность, решимость и страсть, которые сделали его очень уважаемым чиновником на протяжении 20 лет.

«Вся семья НБА оплакивает кончину Тони, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его жене Тине, их детям, Билли, Бэзилу, Пэйлин и его коллегам-судьям».