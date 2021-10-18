Официальный фокусник в Новой Зеландии потерял работу

Ни одна отрасль не застрахована от увольнений. Даже ведьмы.

После более чем двух десятилетий работы официальным фокусником Крайстчерча, 88-летний Ян Брэкенбери Ченнел на прошлой неделе подписал свой годовой контракт на 10 000 долларов. По материаламНовостной сайт в Новой Зеландии.

Городской фонд заработной платы больше не поддерживает «волшебников и другие услуги, подобные ведьмам», как того требует его контракт с 1998 года. Налогоплательщики больше не будут платить за его танцы под дождем, его философское – и, возможно, материальное – обращение к туристам.

«Это сборище бюрократов без воображения», – сказал Шанель, более известный как Волшебник из городского совета Крайстчерча, по словам Стейва.

Могут последовать несколько справедливых вопросов: что делает формальный терапевт? Что такое волшебные услуги? Как стать оплачиваемым фокусником?