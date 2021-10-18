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Официальный фокусник в Новой Зеландии потерял работу

19 октября, 2021
Toma Kulikov

Ни одна отрасль не застрахована от увольнений. Даже ведьмы.

После более чем двух десятилетий работы официальным фокусником Крайстчерча, 88-летний Ян Брэкенбери Ченнел на прошлой неделе подписал свой годовой контракт на 10 000 долларов. По материаламНовостной сайт в Новой Зеландии.

Городской фонд заработной платы больше не поддерживает «волшебников и другие услуги, подобные ведьмам», как того требует его контракт с 1998 года. Налогоплательщики больше не будут платить за его танцы под дождем, его философское – и, возможно, материальное – обращение к туристам.

«Это сборище бюрократов без воображения», – сказал Шанель, более известный как Волшебник из городского совета Крайстчерча, по словам Стейва.

Могут последовать несколько справедливых вопросов: что делает формальный терапевт? Что такое волшебные услуги? Как стать оплачиваемым фокусником?

К сожалению для начинающих фокусников, это не очень прибыльный карьерный путь. Сам волшебник был свободным волшебником в течение 16 лет после того, как в 1982 году был назван официальным волшебником города. Считается, что он единственный волшебник в мире, фигурирующий в правительственной ведомости.

Известный как уличный художник в течение многих десятилетий, он часто сидит на соборной площади с деревянным посохом и носит именно ту остроконечную шляпу, которую вы ожидаете от волшебника. На протяжении десятилетий он привлекал толпы, обращаясь ко всему и ко всему. В последние годы его правление совпало с Бум туризма среди международных поклонников фильмов Питера Джексона “Властелин колец”., который снимался в Новой Зеландии с 1999 года.

Но свободная риторика фокусника не всегда удавалась. Весть о том, что город перестанет платить ему в декабре, пришла через несколько месяцев после того, как некоторые из его комментариев, в том числе шутки о насилии в отношении женщин, быстро вызвали осуждение в Новой Зеландии. По данным газеты Guardian,.

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Фокусник, назвавший себя провокатором, похоже, не сильно отступил от своего многолетнего подхода.

«Худшие вещи в мире – это глупость, страх, ненависть и серьезность». Он сказал New York Times в 1988 году. «Я хочу, чтобы люди очаровывали и перестали беспокоиться».

У него также были большие обязанности. Он произносил заклинания, чтобы помочь командам по регби (хотя позже Он написал, что сожалеет об этом Он предложил уйти в отставку в 1984 году после того, как победила не та команда). В 1988 году его вызвали в Ваймате на Южном острове Новой Зеландии, чтобы исполнить танец дождя, чтобы помочь бороться с засухой. Залил примерно через полчаса после того, как закончил.

Позже его вызвали в Австралию, чтобы помочь с засухой в глубинке, где он прыгал по кругу, бил в барабаны и обливался ведрами с водой. (Засуха вскоре закончилась.)

Родившись и получив образование в Лондоне, он переехал в Австралию в 1963 году и начал преподавать в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее в 1967 году. Там он начал развивать свою очаровательную личность, и в 1969 году вице-канцлер назначил его официальным терапевтом школы. .

Он переехал в Крайстчерч в 1972 году, где его предложение стать городским фокусником было изначально отклонено. Он окажется очень популярным в городе, а также станет занозой для местных властей. В 1986 году он настаивал на том, что ему не нужно заполнять форму национальной переписи, потому что это зарегистрированное произведение искусства, а не человеческое существо. (В 1982 году он уже был признан Ассоциацией директоров Художественной галереи Новой Зеландии живым произведением искусства.)

Правительство выиграло битву и исчезло с городской площади. Тысячи людей подписали петицию, призывающую его вернуться, что побудило правительство уступить давлению общественности и прекратить борьбу за формы переписи населения.

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Еще больше славы. В 1990 году премьер-министр Майк Мур назвал его Волшебником Новой Зеландии. В 2009 году королева Елизавета II наградила его медалью «За службу королевы».

Но в последние годы его иногда острый язык доставил ему неприятности, особенно комментарии о женщинах.

«Я люблю женщин, я прощаю их все время и никогда не причиняю вреда ни одной из них», – сказал он в апрельском телешоу, сообщает Guardian.

«Никогда не бить женщину из-за того, что у нее слишком легко появляются синяки, – это первое, – сказал он, – и они расскажут об этом соседям и своим друзьям, – добавив, – и тогда у вас будут большие проблемы».

В августе он опубликовать картинку В Facebook, продвигая то, что он назвал своей кампанией «Спасите самцов», он призвал людей помочь «защитить последние исчезающие виды».

Официальные лица Крайстчерча не сказали, повлияли ли эти комментарии на его решение о заключении контракта. По словам Stuff, его последняя зарплата будет за городом в декабре.

«Мне не нравится, когда меня отменяют», – сказал он новостному сайту.

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