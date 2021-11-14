Официальный — New Indian Express

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Нью-Дели: Россия начала поставки в Индию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», сообщил высокопоставленный российский чиновник.

Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сказал: Информационное агентство Sputnik Поставки идут по плану.

Это событие происходит в то время, когда обе стороны готовятся к визиту в Индию президента России Владимира Путина 6 декабря для двустороннего саммита с премьер-министром Нарендрой Моди.

Шугаев сообщил, что официальных комментариев ВВС Индии по поводу поставок не поступало: «Поставки системы ПВО С-400 в Индию начались и идут по графику».

Известно, что поставки некоторых компонентов ракетных систем уже начались, но не все основные части еще прибыли в Индию.

В октябре 2018 года Индия подписала с Россией сделку на 5 миллиардов долларов на покупку пяти единиц зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на предупреждение администрации Трампа, что продвижение контракта может привести к санкциям США.

Администрация Байдена еще не уточнила, введет ли она санкции против Индии в соответствии с положениями Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) за закупку ракетных систем С-400.

Закон CAATSA, принятый в 2017 году, предусматривает карательные меры в отношении любой страны, которая участвует в сделках с российским сектором обороны и разведки.

Соединенные Штаты уже ввели санкции против Турции в соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом (CAATSA) за закупку партии систем противоракетной обороны С-400 у России.

С-400 известен как самая совершенная в России система противоракетной обороны большой дальности.

После введения США санкций против Турции в связи с закупкой ракетных систем С-400 возникли опасения, что Вашингтон может применить аналогичные карательные меры к Индии.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила во время визита в Индию в прошлом месяце, что любая страна, которая решит использовать С-400, «опасна» и не отвечает чьим-либо интересам безопасности.

В то же время она надеялась, что США и Индия смогут разрешить споры по поводу закупок.

Стало известно, что этот вопрос обсуждается между Индией и США.

Россия была одним из крупнейших поставщиков оружия и боеприпасов в Индию.

Стало известно, что Индия и Россия заключат ряд соглашений в области обороны, торговли, инвестиций, науки и технологий на саммите Моди и Путина.

На саммите также планируется обновить рамки военно-технического сотрудничества на ближайшее десятилетие.

Индия и Россия также находятся на заключительной стадии переговоров по соглашению о материально-технической поддержке, и я знаю, что, вероятно, в ближайшее время оно будет подписано.