Охватывает пенсионный тур Серены Уильямс 2022 года в качестве бывшей профессиональной теннисистки.

Серена Уильямс уходит в отставку в 2022 году из-за бывшего профессионального теннисиста появилось в оригинале NBC Спорт Баяра

Работайте до тех пор, пока ваши кумиры не станут вашими конкурентами — или пока ваш бизнес не прикроет ваших кумиров.

Серена Уильямс была той маленькой девочкой, которой я мечтала стать. Она выросла на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, на теннисном корте, она была свирепой, бескомпромиссной и бесстрашной — безжалостной, Серена.

Благодаря многим бесценным навыкам, которым Серена научила меня на корте и за его пределами, я смог осуществить многие свои теннисные мечты, став игроком № 1 среди университетских теннисистов в стране, играя за Университет Вирджинии, прежде чем продолжить играть. профессионально.

Одним из моментов, который останется со мной навсегда, была игра в 2012 Jr. Открытый чемпионат США на корте 6. Я должен быть в нескольких дюймах от Серены, которая играла перед тысячами преданных болельщиков на переполненном стадионе Артура Эша.

Я едва мог слышать мяч, по которому бил на своем корте.

В тот момент меня это шокировало, мой кумир постепенно становился моим соперником, но я говорю это очень расплывчато. Посмотрим правде в глаза, Серена есть Серена. Ты всегда будешь лучше всех. Она величайшая спортсменка в истории любого вида спорта, мужского или женского.

когда коза Я объявляю ей прощание В августе я был переполнен эмоциями, когда сидел за своим столом в легендарном 30 Rockefeller Plaza.. Сказать, что у меня упало сердце, — это ничего не сказать — не потому, что я этого не ожидал, а потому, что так оно и было.

На данный момент единственным позитивным моментом, который я мог придать этим экстренным новостям, было то, что мы с Сереной как бы вернемся домой на US Open. Она собиралась попрощаться, и я представил ее.

Вместо того, чтобы играть, я буду освещать один из крупнейших спортивных моментов в мире для NBC.

Последний турнир Серены на US Open стал спортивным событием года.

Это был Serena Williams Open в 2022 году, и нам всем понравилось.

Весь день, каждый день в течение двухнедельного мероприятия во Флашинг-Медоуз, Нью-Йорк, люди Пение «СЕРЕНА!» Вокруг стадионов, в фуд-корте и на стадионе Артура Эша.

История продолжается

Также впечатляло то, насколько изобретательно подошли к делу фанаты. Самодельное производство оборудования Serenaона путешествует со всего мира, чтобы поболеть за коз на своем последнем теннисном турнире.

Нет никаких сомнений в том, что фаворитка публики испытывала всевозможное давление перед выходом на последний US Open в своей карьере, но она всегда верила Это давление — привилегия, потому что оно приходит только к тем, кто его заслужил.

Серена никогда не считала лучший посев в турнире проклятием или недостатком, чтобы иметь более высокий рейтинг, чем соперница. Это было благословением.

Джулия Поуп

Освещение Серены Уильямс на Открытом чемпионате США 2022 года на стадионе Артура Эша

Я действительно думаю, что если бы она была на любом другом турнире по всему миру, Серена бы не выступала. Он выиграл два матча Потому что физически она выглядела не лучшим образом, и ее игра была не такой острой, как обычно. Но нью-йоркская толпа вытащила ее из горла. Толпа Нью-Йорка делала все возможное, чтобы помешать ей уйти на пенсию.

Когда Серена попала к австралийцам Да Томлянович В третьем туре это была эмоциональная ночь в Большом Яблоке. Поклонники были явно опустошены Интернет затоплен С нежными сообщениями о легендарной козлиной прогулке.

Следующий день на US Open был грустным, без происшествий и пустым. Особенно в медиа-комнате, которая увеличилась с максимальной вместимости до пяти или шести стульев между репортерами за их компьютерами.

Открытый чемпионат США 2022 года всегда будет годом Серены. Это был год, когда поклонники тенниса увидели ее настоящий момент — когда она выиграла свой первый крупный турнир в Нью-Йорке в 1999 году, а затем сказала: Попрощайся с ней там же 23 года спустя.

Серена «развивается» в сторону от тенниса, а не уходит на пенсию

Среднестатистический игрок, не занимающийся теннисом, мог бы подумать, что это странный способ для Серены объявить о своем следующем уроке, однако я чувствовал, что точно понял, что это значит, как только увидел это.

Для меня «эволюционировать» — это более мягкий и менее преданный способ сказать, что вы уйдете из тенниса с возможностью вернуться в спорт в любой день. Для Серены это означает «Никакой работы до 10 утра» Что тоже красиво выглядит.

Теннис становится вашим удостоверение личности. Я не думаю, что это происходит во всех видах спорта, но поскольку теннис — это индивидуальный вид спорта, все игроки подвержены травмам.

Теннисисты путешествуют сами по себе (если только у них нет банка и они не могут позволить себе путешествовать с командой), они не играют по контракту — это означает, что выплаты поступают только в случае победы — и им не разрешается тренироваться во время соревнований, что оставляет позади весь стресс и давление. на спортсменов.

Вот некоторые из причин, по которым теннис является частью ДНК теннисиста.

Серена не хотела агрессивного «праздничного, последнего судебного момента», потому что, по ее словам, она «ужасно прощается, худшая в мире».

Как US Open подарил звезду тенниса А Прощальный праздник В суде сразу после Ее победа в первом раунде была реализована идеально, что дало Серене гладкий, беззаботный момент благодарности и размышлений.

Что касается вопроса на миллион долларов: навсегда ли Серена закончила с теннисом? Нет, я думаю, она вернется на теннисный корт в какой-то форме, если не будет играть профессионально в 2023 году.

Огромное влияние Серены на женщин

Влияние Серены на теннисный корт и за его пределами было огромным.

Будучи маленькой девочкой, став серьезной теннисисткой, я быстро развила мускулатуру и не влезала в узкие джинсы, как мои одноклассники. Я был очень неуверен в себе, потому что на самом деле я был сильнее большинства мальчиков в средней школе.

Честно говоря, большинство игроков Про-тура были похожи на российскую теннисистку Марию Шарапову: высокие, стройные и очень женственные. Я хотела быть похожей на нее, но это было не в моих генах.

Но у Серены было спортивное телосложение, когда она была женщиной, и она показала миру, что мускулы прекрасны.

Обладая крепким телосложением, Серена стала первой на теннисном корте, накачиваясь, приветствовала достижения и была конкурентоспособной, хотя в прошлом это считалось громким или мужским.

Я был одним из тех парней, которые очень радовались, когда выигрывали очко или крупный матч, но чувствовали себя немного застенчивыми, особенно когда играли в теннис с мужчинами, потому что я не хотел, чтобы меня считали мужественным.

Как безумно, правда? Серена никогда так не думала. Она женщина, и она гордилась тем, что праздновала свои победы — безжалостно.

Еще одной важной вехой, которую пришлось пережить Серене, стала осложненная беременность.

После кесарева сечения в 2017 г. За рождение ОлимпииВрачи обнаружили у нее большую гематому на животе.

в Серена написала письмо О своем опыте родов она сказала: «Тысячи женщин изо всех сил пытаются родить в беднейших странах», но часто у этих женщин нет ресурсов, таких как «лекарства, медицинские учреждения или врачи, чтобы спасти их».

Она добавила: «Прежде чем они принесут новую жизнь в этот мир, карты уже сложены против них».

Согласно Центры по контролю и профилактике заболеванийЧернокожие женщины в Соединенных Штатах в три раза чаще умирают от осложнений, связанных с беременностью.

В письме Серена подчеркивает эту трагическую статистику и размышляет о том, как можно защитить женщин и их детей. Делясь своей историей, она показывает, что даже самые известные, богатые и уважаемые спортсмены могут вынести трудности.

Серена завершила свое письмо словами: «Каждая мать во всем мире, независимо от расы или происхождения, заслуживает здоровой беременности и родов».

Мир спорта стал лучше благодаря Серене Уильямс

Нет сомнений, что мир спорта будет очень скучать по четырехкратной олимпийской чемпионке, но теннис сейчас в лучшем положении, чем он был бы без эпохи Серены.

Наоми Осака Он лидирует среди активных игроков с наибольшим количеством титулов Большого шлема в WTA Tour с четырьмя. Ига Святек Он сидит прямо за ней с тремя. Это дает девушкам и женщинам во всем мире так много, к чему можно стремиться в ближайшие десятилетия — Серена подняла планку так высоко!

Все это говорит о том, что женский спорт находится на очень захватывающем распутье.

Будущее светло для многообещающих женщин, таких как Осака и Соатек, добившихся неплохих успехов. Также собирается разорвать этот контракт Анас ДжаберИ Джессика Пегулаи Кэролайн Гарсия и Мария Скари.

Что останется в наследство любой из этих молодых звезд, если они назовут это карьерой? Сравнивать кого-либо с Уильямсом, конечно, кажется несправедливым. И все же мы гарантированно снова увидим подобную трансцендентную силу — не то чтобы точную копию, а кого-то, кто очаровывает нас, чтобы сказать: «Я помню, когда».

В 2022 году это чувство возникает всякий раз, когда вы слышите имя Серены или думаете о репортаже с US Open.

Конечно, я скучаю по игре, но документирование истории — это та обувь, в которой я чувствую себя наиболее комфортно. Спасибо, Серена, за то, что влияла на меня на корте и вне его.