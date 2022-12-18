Охранник умер, упав в финале ЧМ — почему нет других ответов?

Его звали Джон Нгао Кебо.

Он был 24-летним уроженцем Кении, который работал охранником на стадионе Лусаил, месте проведения финала чемпионата мира 2022 года.

Он упал с большой высоты на стадионе — в некоторых сообщениях говорится, что он был выше восьмого этажа — после этого Аргентина может преодолеть Голландия О пенальти в четвертьфинале в пятницу, 9 декабря.

Его лечили от травм головы, лица и таза в медицинской больнице Хамад в Дохе, и он провел три дня в реанимации до своей смерти во вторник, 13 декабря.

Затем его семья была проинформирована после получения вопросов от спортсмен и другие СМИ позже во вторник, КатарВерховный комитет по доставке и наследию опубликовал заявление, подтверждающее смерть Кибо.

Она добавила: «Организаторы чемпионата Катара быстро расследуют обстоятельства, приведшие к падению, и предоставят дополнительную информацию в ожидании результатов расследования».

В субботу первоначальное заявление Верховного комитета после того, как стало известно, что он был доставлен в больницу, звучало в том же тоне. «Страна пребывания оперативно расследует обстоятельства», — добавила она.

После более чем недели с Аргентиной и Франция При подготовке к финалу на том же стадионе пока больше вопросов, чем ответов о том, как во время этого турнира погиб второй гастарбайтер.

Смерть Кибо наступила через неделю после того, как мужчина — филиппинец, известный как Алекс, которому, как полагают, было за сорок, — появился перед ним. Он умер на тренировочном курорте, который использовала сборная Саудовской Аравии во время группового этапа.

На вопрос о его смерти журналистам заявил генеральный директор чемпионата мира по футболу в Катаре Нассер Аль-Хатер. Смерть — естественная часть жизни. Равно как и о том, что журналисты не должны «лезть» в это дело.

«Мы в середине Кубок мира И мы добиваемся успеха Кубок мира Ты хочешь поговорить об этом сейчас? Он сказал 8 декабря.



Насер Аль-Хатер (Фото: Карим Джаафар/AFP через Getty Images)

Могут быть и другие рабочие, которые погибли в течение последнего месяца, на объектах чемпионата мира или в городе, и мы можем никогда не узнать, кто они и как они умерли.

Хьюман Райтс Вотч заявила, что точное количество смертей рабочих-мигрантов, связанных с чемпионатом мира по футболу, никогда не будет известно, потому что «власти Катара не смогли расследовать причины смерти тысяч рабочих-мигрантов, многие из которых связаны с «естественными причинами». «

Другие тоже погибли во время турнира. Три журналиста — Халед Аль-Мусаллам и Роджер Пирс В. Грант Уолл — Он ушел из жизни во время чемпионата, и в СМИ есть книги соболезнования коллегам. Также в Катаре погиб Кевин Дэвис, 62-летний фанат Уэльса.



ФИФА Президент Джанни Инфантино может подумать, что «болельщики просто хотят провести 90 минут, не думая ни о чем другом, забыть о своих проблемах и наслаждаться футболом», но не всем так везет.

Появилась фотография молодого человека, который переехал в Доху в ноябре 2021 года, чтобы поддержать свою семью в Кении.

Мать Кибо, Грейс Ньямпура, рассказала CNN: «Он говорил мне: «Мама, ты помогала мне, когда я была безработной, я хочу помочь тебе, чем смогу, и я знаю, что ты молишься за меня». «

«Нам очень грустно», — сказала сестра Кибо, Энн Ванджиру, в интервью The Standard в Кении в начале этой недели. Нам нужны ответы об обстоятельствах его смерти. Мы не знаем, с чего начать. Это очень больно, они должны нам помочь.

Мы слышали, что он много работал. Ясности в том, как он упал, нет… Мы хотим справедливости».

Использование слова «они», как представляется, относится к Верховному комитету, работодателям компании «Ас-Сариа службы безопасности» в Кибо и кенийскому посольству в Дохе, которые знают об этом инциденте и оказывают помощь властям.

Верховный комитет и Сарайская служба безопасности не ответили на вопрос об этом. спортсмен Для получения обновленной информации о «расследовании» обстоятельств, приведших к падению Кибо.

В заявлении Верховного комитета в субботу говорится, что Кибо «продолжит получать свою полную зарплату, получая медицинскую помощь», и добавлено во вторник: «Мы также позаботимся о том, чтобы его семья получила все взносы и суммы, причитающиеся».

«Для нас как семьи мы определенно хотим получить некоторые ответы», — сказал Рейтер дядя Кибо, Самуэль Нгау. «Это было очень прискорбно и разрушительно для нас как семьи».

Стадион «Лусаил» — красивая и изящная арена на 89 000 мест, особенно потрясающая, когда она освещена ночью в стиле традиционного арабского фонаря — фанара.

Он расположен в новом пригороде к северу от Дохи, на промышленном фоне с улицей ресторанов и местом для семейных прогулок в сумерках. Однако вне игрового дня его сложно назвать энергичным.

В связи с подготовкой к проведению на этой неделе финала чемпионата мира по периметру стадиона работают охранники.

Один из рабочих сказал, что знает Кибо, но не может говорить о нем. Другой на следующий день сказал то же самое. Третий сказал, что тоже его знает, но его попросили не говорить.

Некоторые работают в той же компании, что и Кибо. Другие говорили об отдельных инцидентах в Лусаиле, когда рабочие нуждались в медицинской помощи. Они не знают больше ни о том, что случилось с Кибуэ, ни о том, когда могут состояться его похороны. Все они по понятным причинам нервничали перед разговором.

У них также еще есть работа в воскресенье на стадионе, где до сих пор при загадочных обстоятельствах погиб их коллега.

Были ли пересмотрены правила безопасности? Были ли выпущены новые или обновленные инструкции для работников? Оказывалась ли им какая-либо поддержка?

Верховный комитет и компания Al-Saraya Security Services не ответили на вопросы спортсмен.

Промышленная фан-зона была очень переполнена в среду, 14 декабря, когда она встретилась с Францией. Марокко Во втором полуфинале. Это площадка для просмотра чемпионата мира по футболу, и она находится недалеко от того места, где многие рабочие живут в общежитиях, вмещающих от четырех до 12 человек одновременно.

Эту часть Дохи называют Азиатским городом. До него нелегко добраться на метро, ​​которое доставляло болельщиков на стадионы и в центр города и обратно во время этого чемпионата мира, но именно здесь многие рабочие потребляли спички. У них нет пропуска «Hayya Card», необходимого для доступа к другим фан-зонам.

Мужчинам нравилось наблюдать за прогрессом Марокко, и они чувствовали себя наглыми, чтобы вторгнуться.

В первую субботу турнира, 26 ноября, в промышленной фан-зоне, Однако, спортсмен Выяснилось, что кенийские рабочие охотнее делятся своим опытом. Многие из них прибыли сюда позже, чем их бенгальские или непальские коллеги, и, похоже, были более склонны оспаривать условия работы и оплаты.



Промышленная зона вентиляторов в Катаре

Их критика была направлена ​​более резко на кенийские компании, которые эксплуатировали рабочих, вводя в заблуждение, обещая большие зарплаты за сборы за найм для поездки в Катар. Они подкрепили свои жалобы документами, подтверждающими их точку зрения.

После смерти Кибо он вступил в контакт со многими из этих рабочих. спортсмен Он подробно объясняет нанявшую его охранную фирму и задает вопросы об обстоятельствах его смерти.

Один из них, попросивший не называть его имени, чтобы защитить свою работу, сказал: «Очень грустно видеть такую ​​внезапную смерть молодого человека, который пытался добиться успеха в жизни. Мне это действительно кажется очень странным. Я очень надеюсь, что власти предоставят четкую информацию».

Когда его спросили, верят ли рабочие в прозрачность процесса, он добавил: «Не совсем. Но я действительно чувствую, что кенийцы здесь и дома захотят получить ответы».

Дополнительный участник: Адам Левенталь

(Фото: Кэтрин Ивель/Getty Images)

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