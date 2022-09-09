Оценки доставки iPhone 14 Pro начинают опускаться до октября

Вскоре после того, как Apple начала Принимаются предварительные заказы на все четыре модели iPhone 14.Оценки доставки начали появляться в октябре в его интернет-магазине в США и некоторых других странах. Точная доступность зависит от требуемой конфигурации.
Многие клиенты, которые смогли решить проблему Проблемы с интернет-магазином Apple И разместите экспресс-заказ, который должен быть доставлен в день запуска. Модели iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max поступят в продажу и появятся в магазинах в пятницу, 16 сентября, а iPhone 14 Plus — в пятницу, 7 октября.
Для клиентов, которые еще не заказывали, ожидается, что несколько моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут доставлены Apple в первой половине октября. Стандартные модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus предлагают лучшее.
Аналогичная ситуация в Канаде, где на момент написания статьи предполагается, что почти каждая конфигурация iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет доставлена в октябре.
Покупателям, которым действительно нужна одна из новых моделей iPhone 14 в день запуска, возможно, все же повезет организовать получение в местном магазине Apple Store во время оформления заказа на веб-сайте Apple, но доступность варьируется. В некоторых магазинах Apple также часто бывает ограниченный запас новых iPhone для клиентов, вступающих в день запуска.
В то время как стандартные модели iPhone 14 претерпели очень мало изменений в этом году, в том числе чип A15 Bionic с дополнительным ядром графического процессора и новые функции для обнаружения автомобильных аварий и экстренных спутниковых текстовых сообщений, модели Pro оснащены постоянно включенным дисплеем с совершенно новым циферблатом. слот В виде динамического острова, объектив задней камеры 48MP и многое другое.
Цены по-прежнему начинаются с 799 долларов за iPhone 14 и 999 долларов за iPhone 14 Pro.
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