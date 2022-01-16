Очаровательная жизнь Брюса Поузи

Чем больше мистер Поцци думал об этом, тем больше он понимал, что большая часть его личности исходит от других. «Ибн» был на ладони. В 2016 году мистер Поузи женился на Брайане Лорде, влиятельном голливудском агенте, и стал «мужем». В знаменитых газетах мистер Бози Длительное время в виде «лучший другЭнди Коэн, шумная медийная личность; Они были лучшими друзьями почти 30 лет. (Да, мистер Диллер Он принимал их на своей яхте.)

«Эти отношения очень важны для Брюса, — сказала Сара Джессика Паркер, которая была Рядом с г-ном Бози с 1990-х годов.. «Но так много в его жизни было связано с другими — кем-то еще, все остальные — Я думаю, что он хочет быть самим собой и выглядеть как собственный человек».

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Мистер Боззи возился с открытием собственного ресторана, возможно, ресторана с легкой атмосферой, о которой можно было бы поговорить. оригинальная ладонь. Он присматривался к недвижимости в театральном районе Нью-Йорка, но решил отказаться. «У меня все еще было много ран от другого», — сказал он.

У мистера Поузи и мистера Лорда, которые живут в Беверли-Хиллз, также есть 14-летняя дочь. «Я не хочу быть заочным отцом,» мягко сказал г-н Бос. «Я никогда не видел своего отца, когда он был ребенком».

Вместо этого он решил стать ликерным магнатом и звездой подкастера.

духи МуджинаОснованная г-ном Поузи и его девушкой Сондрой Бейкер, начать спрашивать В ноябре. Это японская линия сёто, бесцветный спирт без запаха, получаемый из риса. Муж г-жи Бейкер, Кеннет Оркин, начинающий инвестор и предприниматель, также является партнером Mugen. Привлекательные возможности для заработка: бренд текилы Casamigos, с которым столкнулся Джордж Клуни, был продан в 2017 году почти за 1 миллиард долларов. Американ Эйрлайнз ДжинОн был соучредителем Райаном Рейнольдсом и продан в 2020 году за 610 миллионов долларов.

Mugen получил волну огласки 31 декабря, когда г-н Коэн и Андерсон Купер Я выпил его во время хостинга CNN «Новый год в прямом эфире».