entertainment

Очаровательная жизнь Брюса Поузи

16 января, 2022
Muhammad

Чем больше мистер Поцци думал об этом, тем больше он понимал, что большая часть его личности исходит от других. «Ибн» был на ладони. В 2016 году мистер Поузи женился на Брайане Лорде, влиятельном голливудском агенте, и стал «мужем». В знаменитых газетах мистер Бози Длительное время в виде «лучший другЭнди Коэн, шумная медийная личность; Они были лучшими друзьями почти 30 лет. (Да, мистер Диллер Он принимал их на своей яхте.)

«Эти отношения очень важны для Брюса, — сказала Сара Джессика Паркер, которая была Рядом с г-ном Бози с 1990-х годов.. «Но так много в его жизни было связано с другими — кем-то еще, все остальные — Я думаю, что он хочет быть самим собой и выглядеть как собственный человек».

Мистер Боззи возился с открытием собственного ресторана, возможно, ресторана с легкой атмосферой, о которой можно было бы поговорить. оригинальная ладонь. Он присматривался к недвижимости в театральном районе Нью-Йорка, но решил отказаться. «У меня все еще было много ран от другого», — сказал он.

У мистера Поузи и мистера Лорда, которые живут в Беверли-Хиллз, также есть 14-летняя дочь. «Я не хочу быть заочным отцом,» мягко сказал г-н Бос. «Я никогда не видел своего отца, когда он был ребенком».

Вместо этого он решил стать ликерным магнатом и звездой подкастера.

духи МуджинаОснованная г-ном Поузи и его девушкой Сондрой Бейкер, начать спрашивать В ноябре. Это японская линия сёто, бесцветный спирт без запаха, получаемый из риса. Муж г-жи Бейкер, Кеннет Оркин, начинающий инвестор и предприниматель, также является партнером Mugen. Привлекательные возможности для заработка: бренд текилы Casamigos, с которым столкнулся Джордж Клуни, был продан в 2017 году почти за 1 миллиард долларов. Американ Эйрлайнз ДжинОн был соучредителем Райаном Рейнольдсом и продан в 2020 году за 610 миллионов долларов.

READ  Дипломат помог Мумбаи возродить любовь к русской культуре

Mugen получил волну огласки 31 декабря, когда г-н Коэн и Андерсон Купер Я выпил его во время хостинга CNN «Новый год в прямом эфире».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *