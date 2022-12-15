Очевидная утечка из пристыкованного космического корабля «Союз» отменяет выход россиян в открытый космос на борту Международной космической станции.

Интернет-трансляция НАСА показала, что российским космонавтам на борту Международной космической станции (МКС) пришлось отменить плановый выход в открытый космос после того, как диспетчеры полета заметили поток частиц, исходящий от пристыкованного космического корабля «Союз». В прямом эфире НАСА можно увидеть поток снежинок, отлетающих от задней части капсулы «Союз МС-22». Комментатор НАСА сказал, что, похоже, из космического корабля вытекает жидкость, возможно, жидкий хладагент.

НАСА дало понять, что ни один из семи членов экипажа Международной космической станции (МКС) не находится в опасности. В нынешний экипаж входят три российских космонавта, три американских астронавта НАСА и японский астронавт.

Проблема возникла как раз тогда, когда командир экипажа Сергей Прокопьев и бортинженер Дмитрий Петлин готовились к выходу в открытый космос для перекачки охлаждающей жидкости из одного модуля в другой на российской части Международной космической станции. Слышно, как российский офицер управления полетами недалеко от Москвы сообщает по радио Прокопьеву и Петлину, что их выход в открытый космос отменен. Инженеры работали над определением характера и происхождения утечки.

Выход в открытый космос был остановлен из-за утечки, сказал Роб Навиас, комментатор НАСА в прямом эфире из Космического центра Джонсона НАСА в Хьюстоне.

Прокопьев, Бетлин и астронавт США Фрэнк Рубио прибыли на Международную космическую станцию ​​на корабле «Союз» в сентябре. Космический корабль прикреплен к обращенной к Земле стороне орбитальной лаборатории.

Навиас сказал, что выход в открытый космос уже однажды откладывался в ноябре из-за неисправных охлаждающих насосов в костюмах астронавтов.

В этом году был бы 12-й выход в открытый космос на Международной космической станции и 257-й за 20-летнюю историю платформы. По данным НАСА, выходы в открытый космос обычно проводятся для сборки, обслуживания и модернизации космической станции. READ Размещение космической станции с российским блоком - более серьезная ошибка, чем сообщалось: репортаж

Навиас сказал, что трудно понять последствия очевидной утечки для безопасности и будущей эксплуатации этого космического корабля.

(По материалам агентств)