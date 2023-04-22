«Очевидно, это был действительно классный ход».

Первая игра между «Вегас Голден Найтс» и «Виннипег Джетс» стала пугающей в середине первого периода. самолет вперед Морган Бэррон Он ударил себя лезвием скейтборда по лицу во время бассейна перед сеткой Вегаса.

предыдущая столица Чендлер Стивенсон, нечаянно столкнувший Барона, сразу увидел, что произошло. Выглядя обеспокоенным, он помог своему противнику, продемонстрировав трогательное спортивное мастерство.

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Слава Чендлеру Стивенсону # Вегас За то, что прошлой ночью так явно интересовался Морганом Бэрроном. Приятно видеть. pic.twitter.com/qAui2NIxU9 — Альтернативный герцог 🦠 (@duke_canuck) 19 апреля 2023 г.

Стивенсон немедленно протянул руку, чтобы поддержать раненого Бэррона и убедиться, что с ним все в порядке. Должностные лица, по-видимому, опасаясь трений, быстро разделяют их, прежде чем осознают намерения Стивенсона.

Спасибо Чендлеру Стивенсону за то, что он узнал ее и помог Бэррону, когда он был отрезан. https://t.co/NfM7jX4ogd — Лукас Котецки 🏒 (Sabres_Blitz) 19 апреля 2023 г.

Бэррон был благодарен Стефенсону за жест. «Мне придется сегодня вечером немного прижать его к подушке для ног или чему-то еще, чтобы поблагодарить его», Он сказал перед второй игрой. Это был действительно классный ход, особенно в гуще событий.

«Он, очевидно, интенсивен там, но я действительно ценю его усилия, которые он просто немного помогает мне».

Тренер «Джетс» Рик Боунесс также высоко оценил спортивное мастерство Стивенсона.

«Мне нравится видеть эти вещи», Четверг сказал. «Например, мы здесь, чтобы побеждать, мы здесь, чтобы соревноваться, мы здесь, чтобы сражаться друг с другом, мы здесь, чтобы сделать жизнь друг друга невыносимой, но наступает момент, когда один из ваших сверстников получает серьезную травму, и они выглядят плохо выглядишь, тогда ты должен им помочь, поэтому я поставила за это высшую оценку».

Травма Бэррона потребовала наложения более 75 швов, но он вернулся к матчу в середине второго тайма в полной клетке. После травмы он провел на льду 8:12, что помогло «Джетс» выиграть со счетом 5:1.

«Некоторые парни говорят мне, что это выглядит лучше, чем они ожидали, а некоторые смотрят на меня так, как будто я научный проект, так что я держу вас на обоих концах спектра», — сказал Бэррон о своем исцеляющемся лице.

«Золотые рыцари» продолжили ничью в серии, одержав победу со счетом 5: 2 во второй игре. Две команды сыграют третью игру в Виннипеге в субботу.

Скриншот: Виннипег Джетс