Российские государственные СМИ высмеивают Соединенные Штаты за то, что они отдают предпочтение игроку WNBA Бриттни Гренье над бывшим морским котиком США Полом Уиланом из-за расы и сексуальной ориентации Гренье.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в четверг в телевизионном выступлении, что ее «очень позабавило, но не удивило» то, что администрация Байдена заменила Грейнера, а не Уилана, на Известный российский торговец оружием Виктор Бут, У Уилана «три проблемы».

Симонян сказал: «Его первая проблема в том, что он белый. Его вторая проблема в том, что он мужчина. Его третья проблема: он гетеросексуал. Это не то, за что ему сегодня можно простить», — сказал Симонян.

Уилан, бывший морской пехотинец, осужденный в 2020 году по сфабрикованному обвинению в шпионаже, провел два года в российской колонии строгого режима. «Меня арестовали за преступление, которого никогда не было», — сказал он. Рассказывать CNN в четверг. — Я не понимаю, почему ты все еще сидишь здесь. Во время телесегмента Симонян и другие участники дискуссии неоднократно называли Уилана шпионом и повторяли против него сфабрикованные обвинения.

Ролик указывает на то, что российская пропагандистская машина планирует вооружить администрацию Байдена Спорное решение Обменять Ботта на Грейнера, что было арестован В московском аэропорту в феврале за хранение менее грамма марихуаны.

«Американский электорат был выбран: герой, который пострадал, служа своей стране… или чернокожая лесбиянка, наркоманка, которая боролась с вейпингом», — сказала Симоньян.

«И известно, для пиара!» Добавить еще одного неизвестного участника.

Бот, бывший советский военный переводчик, известный как «Торговец смертью», был осужден в 2011 году за продажу оружия колумбийской террористической ячейке, которая планировала убивать американских солдат. Симоньян, который Государственный департамент звонит «Верный адвокат Владимира Путина» назвал освобождение Бута «первой хорошей новостью» для России.

Вторая хорошая новость заключается в том, что [the United States] «Он настолько плюет на своих героев, что считает чрезвычайно важным освободить известного и справедливо обвиненного спортсмена», — сказал российский пропагандист, добавив, что «это многое говорит о состоянии этого общества, этих спецслужб и всего, что с ними связано». к геополитическому противостоянию».

После ее ареста Гринер стала важным делом, что, вероятно, повлияло на решение администрации Байдена отдать приоритет ее освобождению по сравнению с другими американцами, заключенными в тюрьму за границей. Президент Джо Байден несколько раз встречался с женой Гренье Шерил и в четверг приглашал ее в Овальный кабинет, чтобы лично поделиться новостями об увольнении Гренье.

По сообщению CNN, сестру Уилана посетили «высокопоставленные чиновники правительства США», чтобы «поделиться и обсудить» отказ ее брата на свободе.