Очень странные дела Сезон 4 Том 2: Все, что мы знаем

Первый размер Странные вещи Четвёртый сезон закончился уже пару недель, и мы только что оправились от этой массивной Векны. (Откроется в новой вкладке) Покажите, что закрыто воспроизведение семи эпизодов. К сожалению, у нас также есть еще несколько недель, чтобы дождаться настоящего финала 4-го сезона, в течение которого мы будем думать о том, чтобы позаботиться о судьбах наших любимцев. (Откроется в новой вкладке) (включая некоторые файлы (Откроется в новой вкладке) лица (Откроется в новой вкладке)) и, возможно, пересмотреть сериал с начала для пасхалок Векны, если будет время.

Это настоящее окончание, том 2 4-го сезона, выйдет в июле с двумя длинными эпизодами, и нам обещают самые эпические сцены, которые мы когда-либо видели. Странные вещи До нынешнего момента. По мере приближения даты релиза братья Даффер, другие члены съемочной группы и актеры намекают на то, что будет дальше. Это все, что мы знаем до сих пор.

Чем закончился четвертый сезон первого тома?

Короче говоря: две фракции банды Хокинса узнают истинную личность Векны, в то время как две другие пытаются вернуться в свой родной город, чтобы помочь Одиннадцати. Джойс и Мюррей захватывают русскую тюрьму и со слезами на глазах воссоединяются с Хоппером. Майк, Уилл, Джонатан и Аргайл просят Сьюзи помочь им найти местонахождение Одиннадцати и направляются в Неваду, чтобы спасти ее. Нэнси, Стив, Робин и Эдди находят портал за пределами «Обратной стороны» с помощью Дастина, Макса, Лукаса и Эрики, но когда они проходят, Нэнси попадает под чары Вены из-за ее вины за смерть Барб.

Тем временем Одиннадцать, которая заново переживает свои воспоминания, чтобы заново научиться использовать свои силы, узнает, что организованный вид, с которым она подружилась, на самом деле является Генри Крилом, также известным как Номер Один, источником экспериментов доктора Бреннера и предметом его первого испытания. Они сталкиваются лицом к лицу, и Одиннадцать отправляет одного в Перевернутое, где он становится Векной. Это последний раз, когда мы видим Эль, который в то время все еще находится в эксперименте. (Для тех, кто интересуется временной шкалой, по словам Дафферса, эти события произошли за два года до событий первого сезона.)

Когда выйдет 2 том?

Netflix выпустит 4-й сезон 2-го сезона 1 июля в полночь, всего через месяц после премьеры первого тома. Несмотря на долгое ожидание после раскрытия этого грандиозного финала, Том 2 выйдет довольно быстро по сравнению с другими шоу на потоковом устройстве, которые делят сезоны на две части. За последний сезон ОзаркПоклонникам пришлось ждать три месяца между частями 1 и 2, так что это здорово Странные вещи Всего месяц.

Сколько будет 2 том?

Том 2 будет содержать два новых эпизода, завершающих события 4-го сезона. После долгой седьмой серии (которая длилась 1 час 39 минут), восьмая серия под названием «Папа» продлится около 1 часа 25 минут. Финальный эпизод под названием «The Piggyback» будет длиться 2 часа 19 минут и будет иметь масштаб кино, аналогичный эпизоду 7. скручивание (Откроется в новой вкладке) Мэтт Довер сказал: «В частности, семь и девять — это фильмы. Длинный фильм. «

Есть ли во втором томе трейлер?

Зрители, оставившие комментарии после заключительного клипа седьмого эпизода, были вознаграждены неожиданным тизером второго тома (который, к сожалению, еще не появился на YouTube). 30-секундный превью начинается сразу после того, как Eleven One/Vecna ​​отправляются в Upside Down. «Все кончено, Одиннадцать. Ты освободила меня», — сказал зверь голосом за кадром, с современным голосом, указывающим на то, что он говорил это Одиннадцати вне опыта.

Мы также получаем вспышки футуристических сцен, в том числе доктора Бреннера, смотрящего в щели, оставшиеся от закрытого портала (возможно, мы проводим некоторое время с садистским миром «Папы»); Стив, Нэнси и Робин смотрят на одни из часов Векны в Перевернутом (что указывает на то, что Робин вернулся, чтобы вывести Нэнси из транса злодея); А Дастин и Эдди носят импровизированные доспехи.

Хопперу кажется, что он, Джойс и Мюррей застряли на русском языке еще немного, поскольку они стоят перед пыльной музейной экспозицией с перевернутым монстром внутри. Они также находят большой резервуар, наполненный чем-то вроде того же песчаного духа, который появился, когда Ловец разума Уилл покинул сознание во втором сезоне.

Что актеры и съемочная группа сказали о втором томе?

Члены творческой группы шоу подняли шумиху вокруг второго тома, пообещав, что он будет продолжать увеличивать размер шоу в ходе выпуска каждого эпизода. Исполнительный продюсер Шон Леви сказал: Развлекательный еженедельник (Откроется в новой вкладке) Что «второй том настолько же велик, насколько он есть, второй том необыкновенен».

Джимми Кэмпбелл Пауэр (Откроется в новой вкладке)актер Векны, также дал несколько намеков на следующий сезон в своих интервью, сказав, что мы получим больше ответов о предыстории и мотивах Векны.

Власть сказала РЭБ«Если вы думаете, что это было настолько грандиозно, насколько это возможно, то это не так. Это выходит за рамки визуального, повествовательного и эмоционального для всех персонажей. Скажем так, это действительно взрывной кульминационный момент. Я знаю многих людей. использовали слово «взрывной». А также «размах» и «масштаб», но я серьезно. Мы многому учимся у зрителей и в этих последних двух эпизодах».

Актер также сказал Голливудский репортер (Откроется в новой вкладке)И «Я думаю, что то, что вы увидите, больше относится к человеческой стороне Векны. Позвольте мне сказать, что много. И есть что-то огромное, чудесное и чудесное — мне нужно держать рот на замке! — но есть что-то огромное и чудесное. и замечательно, как видите! Еще немного эволюции — еще немного эволюции, особенно для Векны и Генри к Векне».

Однако не на все будет дан ответ. На вопрос о некоторых деталях в разнообразный (Откроется в новой вкладке) В интервью, в частности, застыл ли «Изнаночный» во времени в тот день, когда Уилл вернулся на премьеру сериала, братья Даффер сказали, что мы получим некоторые ответы во втором томе, но не все. «На самом деле это один из немногих вопросов, которые мы задавали в этом сезоне, и на который не будет ответа во втором томе», — сказал Мэтт Довер. «Но это готовит почву для некоторых больших достижений в нашем прошлом сезоне».

Фанаты также должны быть готовы к плохой судьбе некоторых персонажей. Росс Довер сказал разнообразный«Я действительно не хочу говорить, но я бы, конечно, беспокоился о персонажах, которые войдут во второй том. Я надеюсь, что это имеет какой-то смысл, потому что это гораздо более мрачный сезон, а дети больше не дети. опасность. И есть какое-то зловещее ощущение, что все может пойти не так. Теперь, сделают они это или нет, вы должны смотреть».