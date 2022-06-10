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Очень странные дела Сезон 4 Том 2: Все, что мы знаем

10 июня, 2022
Apollinariya Soloveva

Первый размер Странные вещи Четвёртый сезон закончился уже пару недель, и мы только что оправились от этой массивной Векны. (Откроется в новой вкладке) Покажите, что закрыто воспроизведение семи эпизодов. К сожалению, у нас также есть еще несколько недель, чтобы дождаться настоящего финала 4-го сезона, в течение которого мы будем думать о том, чтобы позаботиться о судьбах наших любимцев. (Откроется в новой вкладке) (включая некоторые файлы (Откроется в новой вкладке) лица (Откроется в новой вкладке)) и, возможно, пересмотреть сериал с начала для пасхалок Векны, если будет время.

Это настоящее окончание, том 2 4-го сезона, выйдет в июле с двумя длинными эпизодами, и нам обещают самые эпические сцены, которые мы когда-либо видели. Странные вещи До нынешнего момента. По мере приближения даты релиза братья Даффер, другие члены съемочной группы и актеры намекают на то, что будет дальше. Это все, что мы знаем до сих пор.

Чем закончился четвертый сезон первого тома?

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