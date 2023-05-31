Очередной непрофессиональный перехват RC-135 китайским истребителем. Смотреть видео

Китайский истребитель совершил «излишне агрессивный» маневр перед самолетом RC-135 ВВС США на прошлой неделе, сообщило 30 мая Командование Индо-Тихоокеанского региона США, опубликовав кадры инцидента.

В заявлении Indubacom говорится, что перехват произошел 26 мая над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве.

На видео видно, как J-16 проезжает прямо перед заклепочным соединением RC-135. Это заставило американский самолет пролететь через турбулентность, которая последовала за китайским истребителем. На кадрах, опубликованных США, видно, как самолет ВВС США трясется после маневра.

Китайский истребитель J-16 пролетает прямо перед перекрестком RC-135 Rivet Junction ВВС США над Южно-Китайским морем 26 мая 2023 года. Видео предоставлено Командованием Индо-Тихоокеанского региона США.

«Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать — безопасно и ответственно — везде, где это позволяет международное право, а Объединенные силы Индо-Тихоокеанского региона будут продолжать летать в международном воздушном пространстве с должным учетом безопасности всех кораблей и самолетов, находящихся под их управлением. юрисдикции», — говорится в заявлении Indubacom, использующего международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом».

Это уже второй раз, когда США обвиняют китайских летчиков в небезопасных действиях над Южно-Китайским морем — 21 декабря истребитель J-11 Народно-освободительной армии Китая (НОАК) совершил «небезопасный маневр» и приблизился на 20 футов к морю. другой RC-135.

Пентагон также опубликовал видео этого инцидента, в то время как китайское правительство позже заявило, что более медленный RC-135 изменил направление полета и повернул в сторону истребителя ПЛАН, хотя кадры, опубликованные китайцами, похоже, не показывают этого.

В 2015 году произошла аналогичная авария с участием RC-135 и двух китайских JH-7, хотя тогда официальные лица заявляли, что непосредственной угрозы столкновения не было.

Пентагон все чаще использует незасекреченные видеоролики, чтобы подчеркнуть то, что он называет небезопасным поведением таких противников, как Китай и Россия. в аварии Американский самолет в Черном море.

Однако официальные сообщения о таком поведении были прерваны. В частности, китайское правительство продемонстрировало «тревожное отсутствие интереса к важнейшим каналам связи, которые лежат в основе стабильных отношений в области обороны между нашими двумя странами», — заявил в Конгрессе старший заместитель помощника министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Джедидия П. Ройал. Апрель. .

Прошло несколько месяцев с тех пор, как министр обороны Ллойд Дж. Остин III в последний раз разговаривал со своим китайским коллегой. 29 мая Пентагон заявил, что Китай — официально Китайская Народная Республика или Китайская Народная Республика — отказался от возможной встречи во время предстоящего визита Остина на ежегодный форум по безопасности в Сингапуре.

«Это не первый случай, когда Китайская Народная Республика отклоняет приглашения министра обороны, председателя Объединенного комитета начальников штабов или других должностных лиц министерства связаться с министром обороны», — заявил высокопоставленный представитель министерства обороны журналу Air & Space. «Честно говоря, это лишь последнее из череды оправданий. С 2021 года КНР отказалось или не ответило более чем на дюжину запросов Министерства обороны на участие ключевых командиров, многочисленные запросы на постоянные диалоги и почти дюжину рабочих вопросов. помолвки».

Не сразу стало ясно, контактировали ли военные США и Китая после последнего инцидента.

Китай продемонстрировал «тревожное нежелание участвовать в содержательных дискуссиях между военными», заявил пресс-секретарь Пентагона Бриг. Генерал Патрик С. Райдер в заявлении для журнала Air Force & Space Magazine от 29 мая.