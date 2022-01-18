Очки и электрокостюмы: будущее носимых устройств

Носимые технологии являются неотъемлемой частью его режима тренировок. Носит смарт-часы, когда играет в баскетбол или теннис, бежит марафон или участвует в гонках на инвалидных колясках. В бассейне Лусио носит умные очки для плавания FORM.

Умные очки для плавания, которые носят как обычные очки, оснащены дисплеем дополненной реальности, который позволяет отслеживать ваш прогресс во время плавания, сообщая вам вашу скорость, расстояние и важные данные, такие как частота сердечных сокращений.

«Такие технологии, как умные очки, действительно помогают отслеживать мое время и показатели, а также помогают мне продвигаться вперед в обучении», — говорит Лусио. «Очки действительно помогают мне добиваться моих спортивных целей».

Спортсмены все чаще используют носимые устройства, чтобы раздвинуть границы человеческих возможностей. Эти устройства предназначены для обеспечения объективного метода регистрации физических показателей, превращая профессиональный спорт в исчисляемую науку.

«Потенциал достижения этой новой технологии просто поразителен, — говорит Лусио. «Если вы можете отследить свое выступление с точностью до доли секунды, понять и исправить свою форму, нет оправдания не подталкивать себя». Он считает, что профессиональные спортсмены смогут достичь новых высот достижений с помощью носимых устройств. «Рекорды будут побиты с помощью этой технологии», — сказал Лусио CNN. «Я думаю, вы увидите, что границы пересеклись, и вы заметите меньше инфекций». Держите лучших спортсменов мира на поле Носимые технологии используются не только для повышения индивидуальной производительности. Catapult One позволяет тренерам следить за производительностью и здоровьем игроков своих команд с помощью смарт-куртки, футляра для мониторинга и сопутствующего приложения, чтобы снизить риск травм. Компания заявляет, что эта технология используется многими командами Премьер-лиги и каждой командой НФЛ в США. «С носимыми устройствами эти данные теперь находятся на микроуровне того, что происходит», — говорит Уилл Лопес, генеральный директор Catapult Sports. «Что он делает, так это действительно сравнивает то, что происходит физиологически внутри спортсмена». READ Philips Hue теперь может сделать ваши немые настенные переключатели умными Для тренеров это может означать разницу между пониманием физических пределов игрока и их дальнейшим расширением и риском получения травмы. «Усталость — хороший пример», — добавляет он. «Вы действительно хотите получить объективные данные, чтобы понять: «Вы перетренировали спортсмена?» « «Тот факт, что великие суперзвезды, такие как Том Брэди и Неймар, играют в своей карьере гораздо дольше, чем всего 20 или 30 лет назад, на самом деле объясняется тем, что научная программа позволяет им действительно дольше оставаться в поле и быть здоровее дольше». Будущее спорта умное Саймон Барбур — эксперт по анализу спортивных результатов в Университете Лафборо в Великобритании. «Носимые технологии в спорте могут обеспечить неинвазивную форму сбора данных и точное отображение того, что происходит в игре или на мероприятии», — говорит он. «По сути, вы можете собирать несколько наборов данных, не влияя напрямую на производительность спортсмена». Читайте: Эти футуристические виды спорта, от футбольных ботов до спидгейтов, уже существуют «С точки зрения того, насколько часто используются носимые устройства, каждый элитный спортсмен и спортивная команда используют носимые устройства, потому что это может быть разницей между победой и поражением», — добавляет Барбур. Среди самых захватывающих инноваций в этой области — TESLASUIT (не связанный с автомобильным заводом) — умный гидрокостюм для всего тела, который улавливает как движения, так и биометрические данные и обеспечивает тактильную обратную связь с пользователем. Например, если он обнаружит, что боксер наносит удары с плохой техникой, он подаст электрический импульс, чтобы сообщить им об этом. Испытанный австралийским профессиональным боксером Беном Становым, 26 лет, который живет в Лас-Вегасе, он считает, что носимые технологии, такие как TESLASUIT, могут дать боксерам решающее преимущество в их тренировках, чтобы вывести их на уровень чемпиона. READ Apple якобы готовит iPhone без слота для SIM-карты к сентябрю 2022 года Спортсмены могут воспроизвести тренировочные занятия, на которых они были в костюме, а добавление гарнитуры VR создает иммерсивную среду для повторения методов тренировки. «Вы можете просто много тренироваться — но когда вы наденете это, вы можете пойти домой, а затем снова вспомнить всю тренировку и посмотреть ее на экране, но с этой виртуальной реальностью это имеет огромное значение». — говорит Станов. «Я думаю, что это будущее обучения».