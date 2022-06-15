Ошибка в Instagram Stories iOS, вызывающая повторный просмотр, может быть исправлена ​​​​обновлением

Истории Instagram оскорбляют некоторых пользователей iOS, заставляя их повторно просматривать все чьи-то истории, прежде чем они смогут увидеть новые истории. Эта проблема коснулась многих край Персонал с понедельника и Некоторые пользователи Reddit С ними происходит то же самое.

Среда, утро, инстаграм Я выпустил обновление в App Store, которое, похоже, решило проблему.. Если у вас возникли проблемы, обязательно проверьте наличие обновлений и посмотрите, работает ли ваше приложение в последней версии, то есть 239.1. В примечаниях к обновлению говорится только, что «последняя версия содержит исправления ошибок и улучшения производительности», но край Персонал и другие пользователи социальных сетей говорят, что это решило проблему повторяющихся историй.

Об этом заявила пресс-секретарь Meta Кристен Бэй. край В электронном письме компания «признает, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к Instagram Stories». Бэ сказал, что Instagram «работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни», и приносит извинения за неудобства.

Основная проблема заключается в том, что Instagram не запоминает, где вы остановились при просмотре чьих-либо историй. Например, если один из моих друзей публикует пять историй, и я просматриваю четыре из них, прежде чем смахнуть, в следующий раз, когда я коснусь их значка, должен Смотрите их пятую историю. Вместо этого Instagram в настоящее время заставляет меня возвращаться к четырем, которые я уже видел, каждый раз, когда я иду смотреть историю. Проблема также возникает, когда кто-то публикует новую историю в своей ленте.

Неизвестно, сколько пользователей пострадало. там Избыток Из Люди на меня Твиттер Сообщают, что им нужно пересматривать «Истории», но Instagram работает не так хорошо, как я ожидал, если основная функция для всех не работает.

Обновление от 14 июня, 18:24 по восточному времени: Добавлено заявление представителя Meta.

Обновление от 15 июня, 8:20 по восточному времени: Информация об обновлении была добавлена ​​в приложение Instagram для iOS, которое решает проблему.