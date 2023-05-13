Ошибка Facebook приводила к тому, что запросы на добавление в друзья отправлялись любому просматриваемому профилю.

Готовы ли вы быть опозорены? Meta — материнская компания Facebook и Instagram — принесла извинения за сбой, из-за которого пользователи Facebook отправляли автоматические запросы на добавление в друзья любому просматриваемому профилю.

Итак, если вам вдруг захотелось подкрасться к жене-первокурснице колледжа вашего бывшего парня и их свадебным фотографиям (я не могу этого понять…), это, вероятно, плохие новости. Эй, мы можем заползти в нору и умереть вместе, хорошо?

Представитель Мета сказал Ежедневный зверь Ошибка была исправлена, и это была ошибка при обновлении приложения Facebook.

«Мы исправили ошибку с недавним обновлением приложения, из-за которой некоторые запросы на добавление в друзья Facebook отправлялись по ошибке», — сказал представитель компании. «Мы предотвратили это и приносим извинения за возможные неудобства».

Пользователи Facebook были по праву смущены этим сбоем — и внезапно они стали получать уведомления о принятии запроса на добавление в друзья от людей, которых они недавно просматривали, но с которыми не дружили. Компьютерщик обзор Пока мне не удалось воспроизвести ошибку, которая, кажется, влияет только на мобильное приложение Facebook.

Издание сообщило, что «эта ошибка происходит так быстро, что вы ее почти не замечаете».

«Когда вы посещаете профиль незнакомца, кнопка «Добавить в друзья» автоматически меняется на «Ожидает». Нет никаких предупреждений, всплывающих окон или чего-либо еще, указывающего на то, что вы отправили запрос на добавление в друзья. Единственный способ избежать ошибки заключается в том, чтобы избегать чужих профилей в Facebook».

Многие пользователи Facebook обратились в Twitter, чтобы высказать свои жалобы на эту досадную ошибку.

1 пользователь пошутил«Фейсбук отправлен и каким-то образом запрос в друзья. Вот и все, ребята. Увидимся в другой жизни».

последний книгиК вашему сведению: в Facebook есть ошибка, из-за которой, если вы нажимаете на профиль на вкладке «Люди, которых вы можете знать», он автоматически отправляет запрос на добавление в друзья этому человеку. Просто предупреждение. Теперь, если вы меня извините, у меня есть мост к сделать лебедь нырнуть прочь.

Другие не видели юмора в этом сбое, который наверняка заставит многих скрываться, опасаясь, что это более серьезная проблема конфиденциальности пользователей. Каждый пользователь Facebook должен иметь возможность спокойно следить, верно?

«#Фейсбук Новая ошибка потенциально может нарушить некоторые законы о конфиденциальности — уведомление людей, чьи профили вы просматривали, и предоставление им нежелательного доступа к данным вашего профиля», — отметил один из пользователей.

Другой повторил:@Facebook Вы разберетесь с этим новым глюком запроса на добавление в друзья?! Сегодня отправил 4 запроса, и все, что я сделал, это щелкнул по профилю, и я также получил несколько. Конечно, это вопрос конфиденциальности! #Фейсбук»

Будь то проблема с конфиденциальностью или просто очевидное оскорбление пользователей, этот недостаток является меткой против Meta, у которой теперь есть легион разгневанных пользователей, которые не доверяют их технологии.

Если вы начинаете видеть поток случайных запросов на добавление в друзья, исходящий, скажем, от вашего соседа по улице, учителя вашего ребенка и той женщины, которая всегда публикует самые дикие вещи в вашей местной группе мамы на Facebook, вы, скорее всего, стали жертвой ошибка. Удачи.