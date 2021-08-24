О Господи! Русский медовый торт Ями

Ферментированный черный чай, мед и корица объединяются в этом ароматном торте Bundt, который идеально подходит для Рош ха-Шана или еврейского Нового года. Описание, представленное в О Господи! Вкусные Новая кулинарная книга блогера Бет Ли «Основная еврейская поваренная книга: 50 традиционных рецептов на каждый случай» (Rockridge Press, 17 долларов) принадлежит еврейской бабушке Веры, Рева, которая родилась в Польше и в конце концов поселилась в Житомире (современная Украина). . Ли из Сан-Хосе говорит, что вкус лучше всего через пять-семь дней после выпечки и может храниться до месяца.

Русский медовый торт

На 24 порции

Ингредиенты

1 чашка крепко заваренного черного чая, фильтрованного

1 стакан меда

1 стакан сахарного песка (подойдет и коричневый сахар)

1/3 стакана растительного масла

1 чайная ложка пищевой соды

Половина чайной ложки порошка корицы

1 чайная ложка молотого имбиря

Пол чайной ложки

молотого мускатного ореха

½ чайной ложки измельченной гвоздики

Антипригарный кулинарный спрей

3 больших яйца

От 3 до 3 ½ стакана универсальной муки

1 чашка жареных нарезанных грецких орехов

Полстакана изюма

направление

В большую миску добавьте свежий чай, мед, сахар и масло. Доведите смесь до кипения на среднем или сильном огне, помешивая, пока мед и сахар не растворится. Доведите до кипения на среднем огне и добавьте пищевую соду. Продолжайте помешивать еще 30 секунд. Смесь вспенивается и расширяется в размерах. Добавьте корицу, имбирь, мускатный орех и гвоздику и перемешайте. Отставьте смесь в сторону и дайте ей остыть до комнатной температуры.

Разогрейте духовку до 350 градусов по Фаренгейту. Смажьте сковороду 9 1/2 дюйма антипригарным кулинарным спреем.

Когда чайная смесь остынет, добавьте яйца и хорошо перемешайте венчиком. Добавьте 3 стакана муки, по 1 стакану за раз, взбивая между добавками. Когда тесто станет гуще, переключайтесь на деревянную ложку. Смесь должна иметь консистенцию густого, но хорошо переносимого молочного коктейля. Если он кажется слишком жидким, добавьте последние 1/4 стакана муки.

Когда смесь станет однородной и густой, добавьте грецкие орехи и изюм.

Вылейте смесь в подготовленную сковороду Bundt. Ложкой разровняйте смесь. Выпекайте от 45 до 50 минут. В зависимости от цвета и размера противня Bundt время выпечки может составлять до 1 часа. Если зубочистка выходит чистой или внутренняя температура превышает 190 градусов по Фаренгейту, она готова.

Поместите сковороду Bundt на решетку для охлаждения. Когда торт достигнет комнатной температуры, снимите его со сковороды и заверните в кухонное полотенце. Вкус меда и специй со временем разовьется, так что через день или два пирог станет еще лучше, но я бы не стал мешать вам достать ломтик прямо из духовки.

– Из книги Бет Ли «Основная еврейская поваренная книга: 50 традиционных рецептов на любой случай» (Rockridge Press; 17 долларов).

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